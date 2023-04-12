США "перевернут каждый камень", чтобы найти источник утечки документов, - глава Пентагона

США очень серьезно относятся к "сливу" секретных документов. В Пентагоне обещают расследовать это до тех пор, пока не будет найден источник утечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время брифинга, которого цитирует Reuters.

"Мы будем продолжать расследовать и переворачивать каждый камень, пока не найдем источник этого [утечки] и его масштабы", - заявил Остин.

Таким образом, он стал первым высокопоставленным чиновником США, прокомментировав утечку информации.

По его словам, Пентагону известно, что документы были опубликованы 28 февраля и 1 марта, но ведомство не уверено, были ли другие документы, которые могли быть опубликованы в сети ранее.

"Это вещи, которые мы выясним, продолжая расследование", - подчеркнул Остин.

Напомним, недавно The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретных документов американских военных. Отмечалось, что некоторые из них касаются планов союзников по подготовке ВСУ к анонсированному контрнаступлению.

Добавим, что в Белом доме до сих пор не установили, кто может быть причастен к "сливу" информации, но американцы уже подчеркнули, что часть документов была точно подделана.

При этом в СМИ сообщают, что расследование США по утечке секретных документов может занять несколько месяцев.

Детальнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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