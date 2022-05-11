Пентагон: наступ армії РФ на Донбасі відстає від планів Путіна на 2 тижні

Російський наступ на сході та півдні України йде не за планами керівника Кремля Володимира Путіна, відстаючи від очікуваних ним результатів на два тижні чи більше. Таку думку висловили в міністерстві оборони США.

За даними американського оборонного відомства, в Україні задіяні 99 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ).

"Ми оцінюємо, що він (Путін) продовжує нарощувати сили на Донбасі... Він продовжує зазнавати втрат, він продовжує бачити, як деякі з його можливостей зменшуються, коли вони вступають в бій", - сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

Він зазначив, що на фронтах тривають переважно артилерійські бої.

"А він, пан Путін, не домігся жодної з основних цілей, які, як ми вважаємо, він хотів досягти на Донбасі або на півдні", - розповів представник Міноборони США.

Зокрема, в Маріуполі точаться бої. І хоча 10 БТГ були перекинуті на північ, в обложеному місті залишається ще еквівалент 2 БТГ, при цьому тривають авіаудари по заводу "Азовсталь", де знаходяться українські захисники.

"Таким чином, він не домігся успіху, якого, як ми вважаємо, він хотів досягти, і вже точно не в строк. Я маю на увазі, тепер ми можемо оцінити, що він на два тижні або, може бути, навіть більше відстав від того, що ми думали або де, на його думку, він хотів бути на Донбасі та на півдні", - заявив представник Пентагону.