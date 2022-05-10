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ЗСУ на Донбасі відбили 15 атак за добу. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє

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Донбас, Вівторок 10 травня 2022 08:33
ЗСУ на Донбасі відбили 15 атак за добу. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові за добу відбили 15 атак російських окупантів на Донбасі. Наразі тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, було знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога.

Разом з тим, підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки.

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