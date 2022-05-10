ЗСУ на Донбасі відбили 15 атак за добу. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє
Українські військові за добу відбили 15 атак російських окупантів на Донбасі. Наразі тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
За його словами, було знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога.
Разом з тим, підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.