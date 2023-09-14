Пентагон направил в Киев инспекторов для мониторинга военной помощи США

Генеральный инспектор Министерства обороны сообщил, что высокопоставленный представитель США приступил к работе в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с момента начала каденции президента Джо Байдена составила более 43,7 млрд долларов.

Это первый раз, когда генеральный инспектор будет располагать персоналом в Украине после российского вторжения в феврале 2022 года, сообщила пресс-секретарь Меган Рид.

Помощь Украине

Как отмечает CNN, создание новой команды происходит в тот момент, когда администрация Байдена запросила у Конгресса дополнительную помощь на 24 млрд долларов, включая 13 млрд долларов на помощь в сфере безопасности Киева.

Но некоторые республиканцы-трамписты задаются вопросом о том, насколько велика двухпартийная поддержка таких сумм помощи.

Призывы трампистов к усилению контроля достаточно маргинальны. Лидер Республиканской партии в Сенате Митч МакКоннелл заявил во вторник, что уже существует "беспрецедентное понимание того, как почти 30 типов западных систем вооружения и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера".

Пентагон улучшил свои возможности по контролю за поставками оружия и техники в Украину благодаря атташе по обороне в Киеве и созданию Группы содействия безопасности Украины, но военным было трудно эффективно контролировать поставки, когда началась война.

В отчете генерального инспектора Министерства обороны, полученном CNN, предупреждается, что способность США отслеживать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, столкнулась с "проблемами" из-за ограниченного присутствия США.

В докладе, датированном октябрем 2022 года, подчеркивается, насколько сложно Соединенным Штатам отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и техники в первые месяцы войны. В докладе говорится, что преступники и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и оборудования, но это было пресечено украинской разведкой.