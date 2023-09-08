Сенаторы США призывают одобрить дополнительное финансирование для Украины

Сенаторы США от обеих партий призывают уже в ближайшее время одобрить выделение дополнительных средств для помощи Украине в размере 24 миллиарда долларов, запрос на которое Белый Дом ранее направил в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Как отметил лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер, необходимо показать российскому диктатору Владимиру Путину и "силам автократии, что Соединенные Штаты нерушимо поддерживают Украину".

"Сейчас - переломный момент. И наихудшее, что мы можем сделать в это время для нашей национальной безопасности и демократических ценностей, это послабить или колебаться с нашей поддержкой", - сказал он.

Так, политик в своем заявлении призвал законодателей уже в ближайшее время одобрить запрос администрации президента США в Конгресс на дополнительное финансирование для Украины.

Речь идет о дополнительных 24 миллиардах долларов на военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины, которая отражает полномасштабное вторжение РФ.

По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, сейчас очень важно показать гражданам Украины, что "мы с ними надолго".

"Они демонстрируют большой прогресс сейчас. Прошлая неделя была действительно позитивной с точки зрения прорыва российских линий обороны. Я уверен, что министр сейчас получит обновленную информацию о том, что нужно Украине. И я надеюсь, что он сообщит им, что действующая администрация сделает все для того, чтобы выделить Украине дополнительное финансирование", - подчеркнул он.

Кроме того, накануне лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл также выступил с мощным заявлением в поддержку Украины.

Другой представитель Республиканской партии в Сенате Митт Ромни высказал мнение, что американской стороне важно коммуницировать с народом Украины, и напоминать им, что "мы полностью поддерживаем их усилия в борьбе за свободу и суверенитет".

"Мы возмущены жестокостью российского лидера, который напал на Украину. И мы будем поддерживать Украину, и передадим им оружие, необходимое для борьбы за собственный суверенитет", - подчеркнул Ромни.

При этом отмечается, что если сенаторы демонстрируют согласие с выделением дополнительных средств для помощи Украине, то в Палате представителей - меньше однозначности в этом вопросе. Там небольшая группа конгрессменов выступает против дополнительного финансирования. И пока не ясно, смогут ли они задержать предоставления нового объема помощи.

Дополнительное финансирование для Украины от США

Напомним, президент США Джо Байден в начале августа направил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов. 24 млрд долларов из этой суммы он предложил выделить для Украины.

За несколько дней до этого в Минобороны США рассказывали, что всего в их распоряжении осталось 6 млрд долларов для военной помощи Украине.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в конце августа подчеркивал, что в Белом доме не сомневаются, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование.

По данным СМИ, в Сенате США рассчитывают, что верхняя палата парламента одобрит дополнительное финансирование для Украины в размере 24 млрд долларов уже до конца сентября.