В Бундестаге обратились к Шольцу на фоне решения Франции о танках для ВСУ

В Бундестаге намекнули канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что сейчас в вопросе поставок танков Украине мяч на стороне Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в Twitter .

"И снова другие страны-партнеры лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать действовать в духе франко-германской дружбы, не так ли, федеральный канцлер? Теперь мяч находится на стороне Берлина. Нам остается только забить его", - написала Штрак-Циммерман, реагируя на решение Франции начать поставки легких танков Украине.

Напомним, ранее Германия отказалась передавать Украине танки Leopard. Министр обороны Кристине Ламбрехт объяснила это тем, что еще ни одна страна не приняла решения о передаче соответствующей техники западного образца.

При этом сегодня, 4 января, в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрон пообещал передать нашей стране легкие колесные танки AMX-10 RC.

Более детально о AMX-10 RC можете узнать в материале РБК-Украина.

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