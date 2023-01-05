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В США исключают передачу Украине танков Abrams из-за технических причин, - WP

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 09:23
В США исключают передачу Украине танков Abrams из-за технических причин, - WP Фото: США исключают передачу Украине танков Abrams M2 (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Джо Байдена исключает передачу Украине тяжелых танков Abrams M2. В Белом доме объясняют это техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена в комментарии СМИ объяснил, что танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива.

Кроме того, Abrams могут часто ломаться, поэтому требуют обширного опыта обслуживания.

Издания отмечает, что американские танки Abrams настолько тяжелые, что экс-президенту Дональду Трампу не разрешили включить эту технику на празднование Дня независимости США в 2019 году, поскольку их стальные гусеницы могли повредить дорожное покрытие.

Напомним, вчера после разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

Также президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о планах передать Украине боевые машины Bradley.

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