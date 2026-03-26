Пентагон может отдать "украинское" оружие на Ближний Восток: WP узнало о планах США

Издание отмечает, что такое решение может быть связано с тем, что Вашингтон расходует запасы некоторых важнейших боеприпасов в войне на Ближнем Востоке.

Трое собеседников WP рассказали, что оружие, которое США могут перенаправить, включает ракеты-перехватчики к системам ПВО, заказанные в рамках программы PURL. Эта программа предусматривает закупку американского оружия для Украины за средства других стран-членов НАТО.

В Пентагоне отметили, что "обеспечат американские войска, а также войска наших союзников и партнеров всем необходимым для ведения боевых действий и достижения победы", однако не предоставили каких-либо других комментариев.

Быстрый расход боеприпасов США

С начала операции США и Израиля в Иране европейские столицы обеспокоены тем, что Вашингтон быстро расходует боеприпасы.

Двое европейских дипломатов рассказали изданию, что высокий темп огня может задержать заказы Европы и нарушить поставки в Украину в рамках PURL.

"Они (США, - ред.) действительно быстро тратят боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы относительно того, сколько они еще будут поставлять в рамках соглашения", - говорится в заявлении одного из дипломатов.

Среди наиболее востребованных боеприпасов в конфликте на Ближнем Востоке - ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot. Они также очень важны для Украины, которая сталкивается с постоянными российскими ударами.

Поставки оружия в рамках PURL

Источник, знакомый с внутренними расчетами Пентагона, сообщил, что поставки в рамках PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие партии могут не содержать средств ПВО.

"Политическая дискуссия идет вокруг того, сколько предоставить Украине. Это настоящая дискуссия, которая продолжается сейчас", - подчеркнул другой источник.

Один из американских чиновников заявил, что Пентагон может перенаправить поставки в случае неотложной военной необходимости, однако должен будет сообщить об этом законодателям.

Согласно сообщению, которое Пентагон направил в Конгресс, Минобороны США использовало часть средств PURL на другие нужды, которые законодатели планировали финансировать за счет американских средств через USAI.

В то же время остается непонятным, использовал ли Пентагон финансирование PURL в дополнение к или вместо средств, которые уже утверждены для поставки такого вооружения.

Двое американских чиновников отметили, что 23 марта Пентагон проинформировал Конгресс, что намерен перенаправить около 750 млн долларов финансирования PURL на пополнение собственных запасов, а не на оказание помощи Украине.

Один из чиновников отметил, что непонятно, понимают ли страны Евросоюза, которые участвуют в инициативе, как именно расходуются эти средства.