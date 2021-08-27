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Пентагон не виключає, що таліби причетні до вибухів в Кабулі

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони США не виключає, що бойовики радикального руху "Талібан", який взяв контроль над владою в Афганістані, можуть бути причетними до теракту в Кабулі. Вчора біля головних воріт аеропорту сталися два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Джона Кірбі.

"Ми зовсім не впевнені в цьому", - відповів Кірбі на питання, чи вірить Пентагон у непричетність талібів до теракту.

За словами речника Пентагону, американська сторона проведе розслідування вчорашніх вибухів.

"Буде розслідування, в ході якого ми постараємося дізнатися як можна більше про те, що сталося, але я не хочу забігати наперед", - додав він.

Нагадаємо, відповідальність за теракт в Кабулі взяли на себе терористи "Ісламської держави". Президент США Джо Байден вже доручив армії підготувати удар у відповідь.

Як писало РБК-Україна, за останніми даними, жертвами теракту в Кабулі стали 170 людей.

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ПентагонТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистанКабулТеракт