Пентагон не виключає, що таліби причетні до вибухів в Кабулі

Міністерство оборони США не виключає, що бойовики радикального руху "Талібан", який взяв контроль над владою в Афганістані, можуть бути причетними до теракту в Кабулі . Вчора біля головних воріт аеропорту сталися два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Джона Кірбі .

"Ми зовсім не впевнені в цьому", - відповів Кірбі на питання, чи вірить Пентагон у непричетність талібів до теракту.

За словами речника Пентагону, американська сторона проведе розслідування вчорашніх вибухів.

"Буде розслідування, в ході якого ми постараємося дізнатися як можна більше про те, що сталося, але я не хочу забігати наперед", - додав він.