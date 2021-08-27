Кількість жертв вибухів у Кабулі досягла 170, - CBS

В результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули не менше 170 осіб. Вчорашній день був найбільш смертоносним для військ США в цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS .

Повідомляється, що представник афганського міністерства охорони здоров'я повідомив про загибель не менше 170 осіб, причому переважна більшість жертв-афганці.

Також повідомляється, що з 13 загиблих американських військових 10 були морськими піхотинцями. За даними CBS, це був найбільш смертоносний день для американських військ в Афганістані за останні десять років.

Крім того, відомо, що в результаті нападу було поранено ще не менше 18 військовослужбовців США.