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Кількість жертв вибухів у Кабулі досягла 170, - CBS

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Кабул, П'ятниця 27 серпня 2021 16:31
Кількість жертв вибухів у Кабулі досягла 170, - CBS Фото: аеропорт Кабула (twitter com QudsNen)
Автор: РБК-Україна

В результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули не менше 170 осіб. Вчорашній день був найбільш смертоносним для військ США в цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Повідомляється, що представник афганського міністерства охорони здоров'я повідомив про загибель не менше 170 осіб, причому переважна більшість жертв-афганці.

Також повідомляється, що з 13 загиблих американських військових 10 були морськими піхотинцями. За даними CBS, це був найбільш смертоносний день для американських військ в Афганістані за останні десять років.

Крім того, відомо, що в результаті нападу було поранено ще не менше 18 військовослужбовців США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.

А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів про пропозицію бойовиків радикального руху "Талібан" займатися управлінням аеропорту.

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