Кількість жертв вибухів у Кабулі досягла 170, - CBS
В результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули не менше 170 осіб. Вчорашній день був найбільш смертоносним для військ США в цій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.
Повідомляється, що представник афганського міністерства охорони здоров'я повідомив про загибель не менше 170 осіб, причому переважна більшість жертв-афганці.
Також повідомляється, що з 13 загиблих американських військових 10 були морськими піхотинцями. За даними CBS, це був найбільш смертоносний день для американських військ в Афганістані за останні десять років.
Крім того, відомо, що в результаті нападу було поранено ще не менше 18 військовослужбовців США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.
А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів про пропозицію бойовиків радикального руху "Талібан" займатися управлінням аеропорту.