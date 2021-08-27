Пентагон не исключает, что талибы причастны к взрывам в Кабуле

Министерство обороны США не исключает, что боевики радикального движения "Талибан", взявшего контроль над властью в Афганистане, могут быть причастны к теракту в Кабуле . Вчера у главных ворот аэропорта произошли два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби .

"Мы совсем не уверены в этом", - ответил Кирби на вопрос, верит ли Пентагон в непричастность талибов к теракту.

По словам представителя Пентагона, американская сторона проведет расследование вчерашних взрывов.

"Будет расследование, в ходе которого мы постараемся узнать как можно больше о том, что произошло, но я не хочу забегать вперед", - добавил он.