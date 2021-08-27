Пентагон не исключает, что талибы причастны к взрывам в Кабуле

Министерство обороны США не исключает, что боевики радикального движения "Талибан", взявшего контроль над властью в Афганистане, могут быть причастны к теракту в Кабуле. Вчера у главных ворот аэропорта произошли два взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.
"Мы совсем не уверены в этом", - ответил Кирби на вопрос, верит ли Пентагон в непричастность талибов к теракту.
По словам представителя Пентагона, американская сторона проведет расследование вчерашних взрывов.
"Будет расследование, в ходе которого мы постараемся узнать как можно больше о том, что произошло, но я не хочу забегать вперед", - добавил он.
Напомним, ответственность за теракт в Кабуле взяли на себя террористы "Исламского государства". Президент США Джо Байден уже поручил армии подготовить ответный удар.
Как писало РБК-Украина, по последним данным, жертвами теракта в Кабуле стали 170 человек.