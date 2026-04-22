Пентагон хочет потратить 1,5 триллиона, чтобы создать Трампу "Золотой флот" и ИИ-армию

План Трампа предусматривает тотальное обновление обороны. В приоритете находится многоуровневый щит ПВО "Золотой купол", искусственный интеллект и беспилотные системы. Денег не жалеют - воздушные силы получат на 33,6% больше финансирования, ВМС - на 24,3%, а Сухопутные войска - на 23,9%. Военным также обещают поднять зарплаты на 5-7%.

Заместитель военного министра и главный финансовый директор Джулс Дж. Херст III заявил, что страна столкнулась с самой сложной средой угроз за последние 250 лет. Противники Штатов быстро развиваются во всех сферах - от земли до космоса.

"Это инвестиция в армию Соединенных Штатов, которая учитывается целым поколением", - подчеркнул Херст.

"Золотой флот" и линкоры класса "Трамп"

Предложение Пентагона предусматривает создание мощного "Золотого флота". Центральным элементом станут новые линкоры класса "Трамп", на строительство которых планируют выделить более 65 миллиардов долларов.

Речь идет о 18 военных кораблей и 16 вспомогательных судов. Такого запроса на судостроение Америка не видела с 1962 года. Флот должен стать основой американского доминирования в мировом океане.

Армия дронов и искусственный интеллект

Поскольку теперь в небе господствуют не самолеты, а дроны, то на автономные платформы и БПЛА выделяют 53,6 миллиарда долларов. Еще 21 миллиард пойдет на технологии борьбы с вражескими беспилотниками.

США разработают передовые беспилотные системы:

Collaborative Combat Aircraft (беспилотные самолеты-ведомые);

MQ-25 (топливные беспилотники);

системы боеприпасов следующего поколения.

Отдельно 64,5 миллиарда долларов направят на ракеты, бронемашины и вертолеты. В списке закупок - проверенные перехватчики Patriot и THAAD, а также высокоточные ударные ракеты.

Конфликт приоритетов: армия против медицины

Бюджет уже вызвал скандал, ведь финансирование армии запланировали еще до начала операции "Эпическая ярость" против Ирана, которая стартовала 28 февраля. Министр обороны Пит Хегсет намекнул: Пентагону понадобятся еще 200 миллиардов долларов сверху для поддержки боевых действий.

Коалиция из 289 общественных групп уже призвала законодателей отклонить этот запрос. Они называют его "крайне безответственным".

"Финансирование безответственного Пентагона на сумму более 1 триллиона долларов при одновременном недофинансировании программ, отвечающих за человеческие потребности, подрывает нашу безопасность, мешая нам инвестировать в общее процветание, которое возникает благодаря большему количеству жилья, здравоохранению, защите климата и общественного здоровья, искоренению голода и обеспечению качественного государственного образования", - говорится в обращении активистов.

Дональд Трамп ответил на критику жестко. Во время закрытого пасхального обеда он объяснил, что социальные программы должны финансировать штаты, а не федеральный центр.

"Мы ведем войны. Мы не можем сами заниматься уходом за детьми. Medicaid, Medicare, все эти индивидуальные вещи. Они могут делать это на уровне штата, вы не можете делать это на федеральном уровне. Мы должны позаботиться об одном: военная защита. Мы должны защищать страну", - заявил президент США.