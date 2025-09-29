ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

The Washington Post: Трамп хочет посетить собрание генералов США

США, Понедельник 29 сентября 2025 00:05
UA EN RU
The Washington Post: Трамп хочет посетить собрание генералов США Трамп примет участие в собрании генералов Пентагона (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В США в экстренном порядке соберутся высшие военные генералы и адмиралы. Решение о проведении встречи стало неожиданным и сразу же повлияло на уровень безопасности внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп хочет принять участие в заседании высших генералов, которое было организовано по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета.

Источник уточняет, что Пентагон официально подтвердил присутствие президента. В связи с этим Секретная служба США получила дополнительные полномочия для обеспечения безопасности на мероприятии.

Приказ главы Пентагона

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет распорядился собрать сотни высших военных чиновников — генералов и адмиралов с рангом от одной звезды и выше, а также их старших командиров.

Причина внезапного решения в приказе не была указана, однако многие инсайдеры утверждали, что генералы взволнованы подобным призывом, ведь ничего подобного ранее не проводилось.

Сам Трамп отреагировал на данное мероприятия следующим заявлением.

"Это действительно очень приятная встреча, на которой мы говорим о том, как хорошо мы справляемся в военном плане, говорим о том, что у нас прекрасная форма, говорим о многих хороших, позитивных речах. Это просто хорошее послание", – сказал Трамп в интервью NBC News.

Напоминаем, что Си Цзиньпин, реагируя на стремление США заключить торговое соглашение с Пекином, может поставить условием для Дональда Трампа отказ от поддержки независимости Тайваня.

Отметим, что США заявили о намерении предотвратить аннексию Западного берега Израилем и взять под контроль выполнение достигнутых договоренностей, при этом план Дональда Трампа предусматривает несколько дополнительных условий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Пентагон
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах