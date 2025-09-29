The Washington Post: Трамп хочет посетить собрание генералов США

В США в экстренном порядке соберутся высшие военные генералы и адмиралы. Решение о проведении встречи стало неожиданным и сразу же повлияло на уровень безопасности внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post .

Президент США Дональд Трамп хочет принять участие в заседании высших генералов, которое было организовано по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета.

Источник уточняет, что Пентагон официально подтвердил присутствие президента. В связи с этим Секретная служба США получила дополнительные полномочия для обеспечения безопасности на мероприятии.

Приказ главы Пентагона

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет распорядился собрать сотни высших военных чиновников — генералов и адмиралов с рангом от одной звезды и выше, а также их старших командиров.

Причина внезапного решения в приказе не была указана, однако многие инсайдеры утверждали, что генералы взволнованы подобным призывом, ведь ничего подобного ранее не проводилось.

Сам Трамп отреагировал на данное мероприятия следующим заявлением.

"Это действительно очень приятная встреча, на которой мы говорим о том, как хорошо мы справляемся в военном плане, говорим о том, что у нас прекрасная форма, говорим о многих хороших, позитивных речах. Это просто хорошее послание", – сказал Трамп в интервью NBC News.