Пентагон готовит план по войскам США в Европе, - Reuters

Пентагон готовит несколько сценариев изменения американского военного присутствия в Европе. Союзники США по НАТО опасаются, что пересмотр может привести к значительному сокращению контингента, насчитывающего около 80 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters .

Пентагон готовит варианты

Как сообщает Reuters, пересмотр дислокации американских войск в Европе планируют завершить до 6 ноября. В рамках этого процесса Пентагон намерен подготовить как минимум четыре детально проработанных варианта дальнейшего присутствия США.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил, что Вашингтон хочет оценить преимущества и недостатки различных вариантов численности и распределения своих сил.

"Мы хотим иметь возможность обсудить все "за" и "против" различных уровней или распределения сил", - сказал он в комментарии Reuters.

При этом европейские союзники скептически относятся к пересмотру. По данным агентства, некоторые представители стран НАТО в частном порядке выражают опасения, что решение о сокращении американского контингента уже фактически принято.

Что обсуждают в НАТО

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби должен обсудить подготовленные сценарии с послами стран НАТО в Брюсселе.

В Пентагоне заявляют, что США намерены перейти к более ограниченной поддержке Европы, при этом ожидая от союзников большей роли в обеспечении собственной безопасности.

Представитель ведомства также отметил недовольство президента Дональда Трампа действиями некоторых союзников в последние месяцы.

"Президент Трамп также вполне справедливо и явно разочарован поведением некоторых союзников в течение последних месяцев. Поэтому, очевидно, существует по крайней мере некий сигнал о необходимости вариантов, которые предусматривали бы (сокращение) численности наших войск в Европе", - сказал представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

Какие критерии используют США

В техническом задании Пентагона отдельно рассматриваются права США на доступ к территории союзников, размещение военных объектов и пролет над странами НАТО.

Также учитываются космическая и киберсфера, разведывательные возможности и инфраструктура, необходимая для глобального применения американских сил.

Вашингтон намерен оценить, способны ли союзники выполнять обязательства по расходам на НАТО и закрывать дефицит сил, обозначенный в "Модели сил НАТО".

Ранее США направили странам Альянса специальный опросник. В нем, в частности, содержатся вопросы о расходах на оборону, закупках, стратегии и ограничениях на доступ, размещение и пролет американских сил.

Ответы союзники должны предоставить до пятницы. Все подготовленные варианты пересмотра американского присутствия планируется обсудить в Пентагоне до 18 сентября с участием командующего силами США в Европе.