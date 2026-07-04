Европа компенсировала сокращение военного присутствия США в НАТО

Европейские союзники по НАТО в основном восполнили ресурсы, которые США исключили из своих планов на случай войны в Европе.

Об этом заявил заместитель верховного командующего Силами НАТО в Европе Джон Стрингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, заверение прозвучало накануне саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе. На встрече союзники попытаются сгладить недавние заявления, которые говорят о том, что Вашингтон отходит от политики, проводимой на континенте.

"Европейские союзники, безусловно, активизировались в плане восполнения пробелов в составе американских войск в Европе", - сказал Стрингер, добавив, что это стало демонстрацией "более сильной Европы в рамках более сильного на НАТО".

Как известно, США недавно объявили о масштабном сокращении численности войск, которых они направят в Европу в случае войны или кризиса. Это побудило НАТО обратиться к европейским странам с просьбой предоставить данные о войсках, которые еще не задействованы в рамках альянса.

Стрингер в свою очередь сказал, что в тех категориях, где Европа не может предоставить эквивалентные силы, они будут стремиться достичь аналогичного эффекта с помощью других средств.

"Распределение и перекладывание бремени ответственности сейчас осуществляется разумным, соразмерным образом, в полной мере руководствуясь военной логикой", - сказал он, подчеркнув готовность европейских союзников к изменению приоритетов и обязательств США.

Он также отметил, что все страны 32 страны НАТО согласились с тем, что к 2035 году они достигнут 3,5% ВВП трат на основные оборонные нужны.

"НАТО ожидает, что все страны, включая Великобританию, будут выполнять свои обязательства", - резюмировал он.