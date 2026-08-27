Пентагон готує план з військ США в Європі, - Reuters

Пентагон готує кілька сценаріїв зміни американської військової присутності у Європі. Союзники США по НАТО побоюються, що перегляд може призвести до значного скорочення контингенту, що налічує близько 80 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters .

Пентагон готує варіанти

Як повідомляє Reuters, перегляд дислокації американських військ у Європі планують завершити до 6 листопада. У рамках цього процесу Пентагон має намір підготувати як мінімум чотири детально опрацьовані варіанти подальшої присутності США.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив, що Вашингтон хоче оцінити переваги та недоліки різних варіантів чисельності та розподілу своїх сил.

"Ми хочемо мати можливість обговорити всі "за" та "проти" різних рівнів або розподілу сил", - сказав він у коментарі Reuters.

У цьому європейські союзники скептично ставляться до перегляду. За даними агентства, деякі представники країн НАТО приватно висловлюють побоювання, що рішення про скорочення американського контингенту вже фактично ухвалено.

Що обговорюють у НАТО

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі має обговорити підготовлені сценарії із послами країн НАТО у Брюсселі.

У Пентагоні заявляють, що США мають намір перейти до більш обмеженої підтримки Європи, при цьому очікуючи від союзників більшої ролі у забезпеченні власної безпеки.

Представник відомства також наголосив на невдоволенні президента Дональда Трампа діями деяких союзників в останні місяці.

"Президент Трамп також цілком справедливо і явно розчарований поведінкою деяких союзників протягом останніх місяців. Тому, очевидно, існує принаймні сигнал про необхідність варіантів, які передбачали б (скорочення) чисельності наших військ у Європі", - сказав представник Міністерства оборони США на умовах анонімності.

Які критерії використовують США

У техніці Пентагону окремо розглядаються права США на доступ до території союзників, розміщення військових об'єктів і проліт над країнами НАТО.

Також враховуються космічна та кіберсфера, розвідувальні можливості та інфраструктура, необхідна для глобального застосування американських сил.

Вашингтон має намір оцінити, чи здатні союзники виконувати зобов'язання щодо витрат на НАТО і закривати дефіцит сил, зазначений у "Моделі сил НАТО".

Раніше США направили країнам Альянсу спеціальний опитувальник. У ньому, зокрема, містяться питання про витрати на оборону, закупівлі, стратегії та обмеження на доступ, розміщення та проліт американських сил.

Відповіді союзники мають надати до п'ятниці. Усі підготовлені варіанти перегляду американської присутності планується обговорити у Пентагоні до 18 вересня за участю командувача сил США в Європі.