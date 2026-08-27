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Пентагон разослал союзникам по НАТО анкету об американских войсках

01:43 27.08.2026 Чт
2 мин
Один из вопросов анкеты касается публичной поддержки внешней политики Вашингтона
aimg Екатерина Коваль
Пентагон разослал союзникам по НАТО анкету об американских войсках Фото: США пересматривают размещение войск в Европе (Getty Images)
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Заместитель министра обороны США Элбридж Колби в четверг проинформирует послов стран НАТО о пересмотре размещения американских войск в Европе. Европейские дипломаты постараются заверить Пентагон, что союзники наращивают собственные оборонительные способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Почему начали просмотр

В июне Вашингтон объявил о полугодовом пересмотре размещения американских войск в Европе - администрация США требует от союзников взять на себя основную ответственность за оборону континента, а Трамп ранее выражал недовольство недостаточной помощью европейцев США в войне с Ираном.

В настоящее время в Европе находится около 80 тысяч американских военных, и Вашингтон уже объявлял о выводе части личного состава.

Что именно спрашивают у союзников

Летом Вашингтон распространил среди членов НАТО анкету, которую видел Reuters - она охватывает вопросы от оборонных расходов до поддержки внешнеполитических приоритетов США. В частности, в ней спрашивают, вводила ли страна ограничения на доступ, базирование и пролеты американских войск, и готова ли их отменить, а также публично ли выступала против регуляций, ограничивающих трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество.

Министр обороны Эстонии Анно Певкур подтвердил, что его страна готовит ответ на анкету.

"Эстония разделяет мнение, что Европа должна делать больше для собственной обороны", - сказал он.

Сомнения дипломатов

Один из европейских дипломатов считает, что привязка вопросов базирования к политическим позициям выглядит сугубо транзакционным подходом к партнерству.

По словам чиновников, процесс создал риск соревнования европейских стран за внимание США - некоторые союзники уже предлагают лучшие условия для размещения американских войск.

Сам Колби заявил, что пересмотр призван поддержать эволюцию Альянса к обновленному "НАТО 3.0". Впрочем, в политических кругах признают: его решения не окончательны.

"Все, что он скажет, Трамп или Гегсет могут отменить уже через 20 минут", - отметил источник в НАТО.

На днях The Telegraph сообщило, что Кремль саботирует производителей оружия в Европе , вербуя членов местных группировок - только в этом месяце взрывы прогремели на оборонных заводах сразу в двух европейских странах.

В то же время, в НАТО опасаются, что следующий президент Франции может создать проблемы для Альянса - среди рисков рассматривают даже возможный выход страны из блока или его интегрированного командования.

На фоне опасений Военный комитет НАТО планирует посетить Украину в ближайшее время.

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