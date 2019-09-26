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У США вимагають розслідування затримки військової допомоги Україні

Новини » Політика    26.09.2019 - 10:11
У США вимагають розслідування затримки військової допомоги Україні
Фото: Дік Дурбін (facebook com SenatorDurbin)

Демократи звернулася до Міністерства оборони США

Група сенаторів-демократів звернулася до Міністерства оборони США з проханням почати розслідування затримки в наданні військової допомоги Україні. Про це сенатор Дік Дурбін повідомив у своєму Twitter.

Дурбін, крім цього, опублікував копію листа, з якого випливає, що в лютому Пентагон повідомив комісію Конгресу з питань оборони, що збирається направити Україні 125 млн доларів. У травні Міноборони повідомило, що має намір перевести ще стільки ж грошей для військової допомоги Україні.

"Проте з невідомих причин цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатську комісію повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин", - написав він.

У зв'язку з цим демократ звернувся до Пентагону.

"Я закликаю Міністерство оборони США провести розслідування з приводу припинення надання Україні військової допомоги, ассигнованной конгресом, нібито за вказівкою Білого дому", - написав Дурбін.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському.

Після цього в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа. Президент США, у свою чергу, не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.

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