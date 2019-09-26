У США вимагають розслідування затримки військової допомоги Україні

Фото: Дік Дурбін (facebook com SenatorDurbin)

Демократи звернулася до Міністерства оборони США

Група сенаторів-демократів звернулася до Міністерства оборони США з проханням почати розслідування затримки в наданні військової допомоги Україні. Про це сенатор Дік Дурбін повідомив у своєму Twitter.

Дурбін, крім цього, опублікував копію листа, з якого випливає, що в лютому Пентагон повідомив комісію Конгресу з питань оборони, що збирається направити Україні 125 млн доларів. У травні Міноборони повідомило, що має намір перевести ще стільки ж грошей для військової допомоги Україні.

"Проте з невідомих причин цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатську комісію повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин", - написав він.

i'm on the calling DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 26, 2019

У зв'язку з цим демократ звернувся до Пентагону.

"Я закликаю Міністерство оборони США провести розслідування з приводу припинення надання Україні військової допомоги, ассигнованной конгресом, нібито за вказівкою Білого дому", - написав Дурбін.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському.

Після цього в Конгресі США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа. Президент США, у свою чергу, не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.