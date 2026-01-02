Пенсионный сбор при регистрации авто изменился: сколько придется платить в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине обновили размер пенсионного сбора, который платят при первой государственной регистрации легковых автомобилей. Изменения связаны с ростом прожиточного минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

От чего зависит размер сбора

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 3328 гривен. Именно этот показатель используется для расчета сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации авто.

Ставка зависит от стоимости легкового автомобиля и количества прожиточных минимумов.

Какие ставки действуют в 2026 году

В 2026 году применяются следующие ставки пенсионного сбора:

3% - если стоимость авто не превышает 165 прожиточных минимумов;

4% - если стоимость превышает 165, но не более 290 прожиточных минимумов;

5% - если стоимость превышает 290 прожиточных минимумов.

В денежном эквиваленте (без учета НДС):

до 549 120 гривен - 3%;

свыше 549 120 гривен, но не более 965 120 гривен - 4%;

свыше 965 120 гривен - 5%.

Какие авто подлежат налогообложению

Пенсионный сбор уплачивается независимо от того, новый автомобиль или подержанный, если он регистрируется в Украине впервые.

Объектом налогообложения является стоимость авто, указанная в:

договоре купли-продажи или мены;

грузово-таможенной декларации;

акте экспертной оценки;

других документах, подтверждающих цену транспортного средства.

Кто освобождается от уплаты

От уплаты пенсионного сбора при первой государственной регистрации освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

В сервисном центре МВД советуют водителям заранее учитывать новые ставки при планировании покупки авто в 2026 году.