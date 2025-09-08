Стать владельцем авто в Украине можно с 14 лет, но есть нюанс
Несовершеннолетние граждане Украины имеют право зарегистрировать на себя автомобиль или другое транспортное средство с 14-летнего возраста. Однако управлять самостоятельно автомобилем в этом возрасте не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Как происходит регистрация
Регистрация возможна только при наличии нотариально заверенного согласия родителей, усыновителей или попечителей. В документах указываются их данные, а также устанавливается запрет на перерегистрацию или снятие авто с учета без разрешения родителей и органа опеки и попечительства. Такая отметка обязательно вносится и в свидетельство о регистрации транспортного средства.
Когда наступает полное право собственности
До 18 лет подросток не может самостоятельно распоряжаться транспортом. Только после достижения совершеннолетия владелец получает право самостоятельно продавать или снимать авто с учета.
В случае наследования транспортное средство может быть зарегистрировано на несовершеннолетнего независимо от возраста.
Собственность не равна праву управления
В МВД напоминают, что владение автомобилем не означает право управления им. Управлять транспортом можно только после получения водительского удостоверения в установленном законом возрасте.
"Ответственность на дороге чрезвычайно велика: от внимательности и дисциплины водителя зависит не только его жизнь, но и безопасность пассажиров и других участников дорожного движения", - отметили в ведомстве.
Как получить услугу
Для перерегистрации транспортного средства нужно предварительно записаться в сервисный центр МВД через сайт или мобильное приложение "Е-запись". Также зарегистрироваться можно в день обращения через терминал в помещении сервисного подразделения.
Консультацию по услугам предоставляют по телефону (044) 290-19-88 и на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.
Ранее РБК-Украина писало, в Украине минимальный возраст для получения водительского удостоверения зависит от категории транспорта: с 16 лет - мотоциклы (А1, А), с 18 лет - легковые авто (В1, В, С1, С), с 19 лет - авто с прицепом (BE, C1E, CE), с 21 года - автобусы и грузовики (D1, D, D1E, DE, Т). Всего в Украине существует 14 категорий водительских удостоверений, позволяющих управлять различными транспортными средствами.
Для получения прав нужно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД после подготовки в автошколе или самостоятельно.