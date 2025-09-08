Стать владельцем авто в Украине можно с 14 лет, но есть нюанс

Несовершеннолетние граждане Украины имеют право зарегистрировать на себя автомобиль или другое транспортное средство с 14-летнего возраста. Однако управлять самостоятельно автомобилем в этом возрасте не удастся.

Как происходит регистрация

Регистрация возможна только при наличии нотариально заверенного согласия родителей, усыновителей или попечителей. В документах указываются их данные, а также устанавливается запрет на перерегистрацию или снятие авто с учета без разрешения родителей и органа опеки и попечительства. Такая отметка обязательно вносится и в свидетельство о регистрации транспортного средства.

Когда наступает полное право собственности

До 18 лет подросток не может самостоятельно распоряжаться транспортом. Только после достижения совершеннолетия владелец получает право самостоятельно продавать или снимать авто с учета.

В случае наследования транспортное средство может быть зарегистрировано на несовершеннолетнего независимо от возраста.

Собственность не равна праву управления

В МВД напоминают, что владение автомобилем не означает право управления им. Управлять транспортом можно только после получения водительского удостоверения в установленном законом возрасте.

"Ответственность на дороге чрезвычайно велика: от внимательности и дисциплины водителя зависит не только его жизнь, но и безопасность пассажиров и других участников дорожного движения", - отметили в ведомстве.

Как получить услугу

Для перерегистрации транспортного средства нужно предварительно записаться в сервисный центр МВД через сайт или мобильное приложение "Е-запись". Также зарегистрироваться можно в день обращения через терминал в помещении сервисного подразделения.

