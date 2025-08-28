Пенсионный фонд Украины получил новые полномочия по выплатам помощи

Пенсионный фонд Украины получил новые полномочия по назначению и выплате временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Кому назначается помощь

Временная помощь предоставляется детям до 18 лет в случаях, когда один из родителей внесен в Единый реестр должников за неуплату алиментов. Также право на помощь возникает, если отец или мать находится в местах лишения свободы, на принудительном лечении, срочной службе, или признан недееспособным.

Выплата возможна и тогда, когда место жительства одного из родителей официально не установлено.

Размер выплат

Сумма помощи определяется с учетом доходов семьи и составляет разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер помощи в 2025 году составляет:

для детей до 6 лет - 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн.

При этом выплата не может быть меньше 50% прожиточного минимума: 1 281,50 грн для детей до 6 лет и 1 598 грн - для детей от 6 до 18 лет.

Перерасчет и сроки

Размер пособия пересматривается при достижении ребенком 6-летнего возраста или в случае изменения прожиточного минимума. Назначение происходит каждые шесть месяцев с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Выплата прекращается после достижения ребенком 18 лет, установления места жительства родителей, выполнения ими обязанностей по уплате алиментов, усыновления ребенка или его устройства на полное государственное содержание.

Необходимые документы

Для получения помощи нужно подать заявление и декларацию о доходах, копию свидетельства о рождении ребенка и справки о доходах. Дополнительно могут понадобиться решение суда о взыскании алиментов, справка об уголовном производстве в отношении одного из родителей или сообщение полиции о неустановленном месте его проживания.

Формы заявления и декларации утверждены постановлением Кабмина от 25 июня 2025 года.

Как подать заявление

Обратиться за помощью можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП, через уполномоченных лиц органов местного самоуправления или по почте.

Также подача документов возможна онлайн - через портал электронных услуг Пенсионного фонда, приложение ПФУ или портал Дія, с использованием электронной подписи.