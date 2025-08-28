Пенсійний фонд Україні отримав нові повноваження щодо виплат допомоги

Пенсійний фонд України отримав нові повноваження щодо призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

Кому призначається допомога

Тимчасова допомога надається дітям до 18 років у випадках, коли один з батьків внесений до Єдиного реєстру боржників за несплату аліментів. Також право на допомогу виникає, якщо батько чи мати перебуває у місцях позбавлення волі, на примусовому лікуванні, строковій службі, або визнаний недієздатним.

Виплата можлива і тоді, коли місце проживання одного з батьків офіційно не встановлено.

Розмір виплат

Сума допомоги визначається з урахуванням доходів сім’ї та становить різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом родини на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги у 2025 році складає:

для дітей до 6 років - 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років - 3 196 грн.

Водночас виплата не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму: 1 281,50 грн для дітей до 6 років та 1 598 грн - для дітей від 6 до 18 років.

Перерахунок і терміни

Розмір допомоги переглядається при досягненні дитиною 6-річного віку або у випадку зміни прожиткового мінімуму. Призначення відбувається кожні шість місяців з моменту подання заяви з усіма необхідними документами.

Виплата припиняється після досягнення дитиною 18 років, встановлення місця проживання батьків, виконання ними обов’язків зі сплати аліментів, усиновлення дитини чи її влаштування на повне державне утримання.

Необхідні документи

Для отримання допомоги потрібно подати заяву та декларацію про доходи, копію свідоцтва про народження дитини й довідки про доходи. Додатково можуть знадобитися рішення суду про стягнення аліментів, довідка про кримінальне провадження щодо одного з батьків або повідомлення поліції про невстановлене місце його проживання.

Форми заяви та декларації затверджені постановою Кабміну від 25 червня 2025 року.

Як подати заяву

Звернутися по допомогу можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду чи ЦНАП, через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування або поштою.

Також подання документів можливе онлайн - через портал електронних послуг Пенсійного фонду, застосунок ПФУ або портал Дія, з використанням електронного підпису.