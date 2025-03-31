Самый большой госорган Украины получит новые полномочия

Крупнейшим государственным органом по численности работников сейчас является Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С 1 июля 2025 года он получит новые функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ ).

Проектом предлагается определить, что Пенсионный фонд Украины будет осуществлять выплату государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью. Сейчас эти функции выполняют органы социальной защиты населения.

Также планируется продолжить выплату государственной помощи на период военного положения путем проведения идентификации получателей такой поддержки.

Проект содержит уточнение порядка выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в случае пребывания лиц из состава малообеспеченной семьи более 90 календарных дней подряд за рубежом.

Документ разработан во исполнение закона Украины относительно реформирования медико-социальной экспертизы и внедрения оценки повседневного функционирования лица.

Пенсионный фонд Украины

По данным Минфина, по состоянию на 1 февраля в Пенсионном фонде Украины работало 20,9 тысяч человек. Это больше, чем в Государственной налоговой службе (19,8 тысяч).

Основной функцией ПФУ является выплата пенсий. В 2023 году ПФУ получил функции по выплате субсидий, больничных, декретных и страховых выплат.

Также планируется передача функций администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование Пенсионному фонду Украины от Государственной налоговой службы.