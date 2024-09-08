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Полиция показала видео первых минут после вчерашнего обстрела Константиновки

Донбасс, Воскресенье 08 сентября 2024 13:28
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Полиция показала видео первых минут после вчерашнего обстрела Константиновки Фото: оккупанты обстреляли Константиновку 7 сентября (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские показали видео первых минут после обстрела Константиновки 7 сентября. Число раненых возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Вчера, 7 сентября, утром россияне атаковали Константиновку, через несколько часов открыли огонь по Екатериновке", - рассказали правоохранители.

Так, около 9:15 оккупанты ударили по Константиновке из артиллерии.

"В результате обстрела погибли трое мирных жителей, четверо получили осколочные ранения", - рассказали в полиции, добавив информацию о еще одном раненом.

В 11:20 захватчики накрыли из ствольной артиллерии Екатериновку - ранения получили две женщины - 61 и 74 года.

Обстрел Константиновки

Российские войска обстреляли центр Константиновки Донецкой области 7 сентября. Очевидцы сообщали про 8-10 взрывов, которые прогремели в городе.

Позже выяснилось, что из-за обстрела Константиновки три человека погибли и три были ранены.

Трое погибших мужчин во время удара РФ из артиллерии находились рядом с местным рынком.

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