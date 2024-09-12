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Более сотни боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте за прошедший дом

Четверг 12 сентября 2024 08:26
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Более сотни боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте за прошедший дом Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 11 сентября, на линии фронта зафиксировано 105 боевых столкновений. Основные усилия врага сосредоточены на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили шесть средств ПВО, три пушки на огневых позициях, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Гатиша, Липцев и Тихого.

На Купянском направлении россияне совершили 16 атак возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении отражено 11 штурмовых действий в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово и Дибровы.

На Северском направлении отбита атака вблизи Выемки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак при поддержке авиации. Сосредоточивал усилия районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении отражено 30 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении россияне 23 раза пытались прорвать оборону Сил обороны в районах Константиновки, Украинская и Георгиевки.

На Времовском направлении россияне совершили четыре атаки в направлении Угледара.

На Ореховском направлении отражены две атаки неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили семь атак российских захватчиков.

Потери России в войне

Между тем потери Российской Федерации в живой силе с самого начала войны выросли до более 630 тысяч. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1270 оккупантов и уничтожили:

  • 11 танков;
  • 17 боевых бронированных машин и не только.

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