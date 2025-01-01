В Украине с 1 января изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа по достижении возраста 60, или 63, или 65 лет. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 32 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ".

Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

60 лет - при наличии не менее 32 лет страхового стажа,

63 года - при наличии не менее 22 лет страхового стажа,

65 лет - при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается по обращению человека со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, полученному до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была подана для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже) пенсия по возрасту по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения человека).