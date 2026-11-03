ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как подтвердить советский стаж, если трудовая книжка потеряна: объяснение адвоката

06:30 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Как подтвердить советский стаж, если трудовая книжка потеряна: объяснение адвоката Иллюстративное фото: как подтвердить свой стаж при отсутствии трудовой книжки (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Работу в колхозе или других организациях в советское время можно доказать, даже если трудовой книги нет или колхоз уже закрылся. Отсутствующая запись еще не означает, что стажа нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат и арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

"Потеря трудовой книжки, нечистоплотные записи или ликвидированный колхоз - типичная проблема людей старшего возраста", - отмечает адвокат.

Начинать, по его словам, нужно с поиска письменных документов, в первую очередь с архивов. Документы колхозов хранятся в районных и городских государственных архивах и архивных отделах администраций. Нередко их содержат в архивах сельских советов, а также у правопреемников хозяйств - например, агрофирм или сельскохозяйственных обществ.

Какие документы подтверждают стаж

"Нужны архивные справки о работе и заработной плате: они подтверждают и сам стаж, и размер заработка, влияющего на пенсию", - объясняет Литвиненко.

Подтвердить стаж могут следующие документы:

  • колхозная книга, сведения о начислении трудодней и оплате труда;
  • личные счета, сведения на выплату зарплаты, приказы и выписки из них;
  • удостоверения, характеристики и справки с места работы;
  • записи в похозяйственных книгах сельского совета и другие документы, где упоминают человека и период его работы.

Если документов нет

Бывает, что документов не осталось из-за ликвидации хозяйства, военных действий, катастрофы или потери архивов. В таком случае стаж можно установить по свидетельским показаниям.

Нужно не менее двух человек, работавших вместе с заявителем в том же колхозе или другой организации. Они должны подтвердить, в какой период и какую работу выполнял человек.

Свидетельства, как правило, оформляют в письменном виде, а личность свидетеля подтверждают. Советы по оформлению дает Пенсионный фонд по Порядку подтверждения стажа, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 637.

Если Пенсионный фонд отказал засчитать стаж, отказ выдают в письменном виде, и его можно обжаловать. Для этого подают иск в окружной административный суд. Суд проверяет, законно ли решение Пенсионного фонда, и оценивает доказательства, в том числе показания. Судебный сбор по такому делу составляет 1211 грн.

"На практике лучше всего работает комбинация доказательств: архивная справка о части периодов, письменные показания коллег и подтверждение из сельского совета. Не стоит ожидать, что один документ закроет все пробелы", - отмечает адвокат.

В архив, по его словам, лучше обратиться заранее, к подаче документов на пенсию. Ответы оттуда могут поступать неделями.

Напомним, Пенсионный фонд разъяснил, как засчитывают стаж предпринимателям.

Предпринимательский период может быть учтен не полностью: все зависит от лет работы, системы налогообложения и уплаченных взносов.

Также мы писали, что пенсию могут перечислить или потребовать вернуть деньги, если своевременно не сообщить об изменениях.

Пенсионеры должны в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд, в частности о работе, изменении данных или выезде за пределы Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсии в Украине
Новости
Газ по 60 грн - еще не предел: Куюн объяснил причины скачка цен на АЗС
Газ по 60 грн - еще не предел: Куюн объяснил причины скачка цен на АЗС
Аналитика
Где опасно, там будут роботы: офицер 3-й штурмовой о новой роли НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Где опасно, там будут роботы: офицер 3-й штурмовой о новой роли НРК