Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"

Повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - реформа солидарной системы.

Сейчас минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может возрасти почти вдвое.

Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украину ждет коллапс социальной системы.

"Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - считает чиновник.

Пересмотр выплат будет касаться большого пласта бюджетников - тех, кто работал на работах с не высокими зарплатами.

"Они все получают рост. Это значительное количество людей - треть пенсионеров", - сказал министр.

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.

Сейчас, по его словам, происходит финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.