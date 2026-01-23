ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Перерасчет пенсий с 2026 года: что изменилось и кому повысили выплаты

Пятница 23 января 2026 14:22
UA EN RU
Перерасчет пенсий с 2026 года: что изменилось и кому повысили выплаты Как изменились пенсии в Украине в 2026 году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 января 2026 года в Украине провели перерасчет пенсионных выплат. Изменения коснулись минимальных и максимальных пенсий, доплат за сверхнормативный стаж, а также выплат отдельным категориям граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области Виктории Терещенко во время брифинга.

Почему выросли пенсии в 2026 году

По словам Виктории Терещенко, главным основанием для увеличения пенсий стало повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

"Теперь минимальная пенсия выросла с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Максимальный размер пенсии, согласно законодательству, не может превышать 25 950 гривен", - пояснила чиновница.

Кому повысили доплаты

Перерасчет коснулся также:

  • пенсий в случае потери кормильца,
  • ветеранов войны,
  • лиц с инвалидностью,
  • жертв нацистских преследований,
  • граждан с сверхурочным стажем.

Доплаты за сверхнормативный стаж: как считают

Пенсионерам, которые получают пенсию выше минимальной и имеют сверхурочный стаж, повысили доплаты.

"Доплата составляет 1% от прожиточного минимума за каждый полный год сверхурочного стажа", - отметила Виктория Терещенко.

Норма страхового стажа:

  • для пенсий, назначенных после 2011 года - 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
  • для пенсий, назначенных до 2011 года - 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Минимальные пенсии для отдельных категорий

В 2026 году увеличены минимальные размеры пенсий по отдельным программам:

  • 7 785 гривен - для шахтеров с подземным стажем (мужчины - от 15 лет, женщины - от 7,5 года);
  • 5 190 гривен - для членов семей погибших и умерших военнослужащих;
  • для неработающих граждан в возрасте от 65 лет минимальная пенсия теперь составляет 3 458,8 гривны.

Перерасчет для 65-летних пенсионеров

В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет для лиц, достигающих 65 лет, проводят ежемесячно.

"Это позволяет людям получать повышенный размер пенсии именно с даты достижения соответствующего возраста", - уточнила Терещенко.

Выплаты за особые заслуги и Чернобыль

С учетом роста средней заработной платы пересчитали и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Украиной. Их размер составляет от 8 647 гривен до 25 941 гривны в зависимости от награды.

В то же время Пенсионный фонд ожидает утверждения показателя средней зарплаты по Украине за 2025 год, чтобы провести перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Все перерасчеты осуществляются автоматически, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.

2025 copy 1769084502 806x1024Распределение численности пенсионеров по состоянию на 1 января 2026 года (инфографика ПФУ)

Пенсия в Украине в 2026 году

Основанием выхода на пенсию в Украине является наличие необходимого количества лет страхового стажа, а не достижение 60-летнего возраста.

Сколько стажа нужно в 2026 году:

  • для пенсии после 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
  • для выхода на пенсию после 63 лет - минимум 23 года;
  • для пенсии после 65 лет - не менее 15 лет.

Если человеку не хватает страхового стажа, то он может его "купить" единоразово, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период.

Ранее мы также рассказывали о том, что стаж работы за рубежом могут засчитать для назначения пенсии в Украине, но только при определенных условиях. Решающую роль играют международные договоры, а также наличие документов, подтверждающих иностранный стаж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов