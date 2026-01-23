Перерасчет пенсий с 2026 года: что изменилось и кому повысили выплаты
С 1 января 2026 года в Украине провели перерасчет пенсионных выплат. Изменения коснулись минимальных и максимальных пенсий, доплат за сверхнормативный стаж, а также выплат отдельным категориям граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области Виктории Терещенко во время брифинга.
Почему выросли пенсии в 2026 году
По словам Виктории Терещенко, главным основанием для увеличения пенсий стало повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
"Теперь минимальная пенсия выросла с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Максимальный размер пенсии, согласно законодательству, не может превышать 25 950 гривен", - пояснила чиновница.
Кому повысили доплаты
Перерасчет коснулся также:
- пенсий в случае потери кормильца,
- ветеранов войны,
- лиц с инвалидностью,
- жертв нацистских преследований,
- граждан с сверхурочным стажем.
Доплаты за сверхнормативный стаж: как считают
Пенсионерам, которые получают пенсию выше минимальной и имеют сверхурочный стаж, повысили доплаты.
"Доплата составляет 1% от прожиточного минимума за каждый полный год сверхурочного стажа", - отметила Виктория Терещенко.
Норма страхового стажа:
- для пенсий, назначенных после 2011 года - 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
- для пенсий, назначенных до 2011 года - 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Минимальные пенсии для отдельных категорий
В 2026 году увеличены минимальные размеры пенсий по отдельным программам:
- 7 785 гривен - для шахтеров с подземным стажем (мужчины - от 15 лет, женщины - от 7,5 года);
- 5 190 гривен - для членов семей погибших и умерших военнослужащих;
- для неработающих граждан в возрасте от 65 лет минимальная пенсия теперь составляет 3 458,8 гривны.
Перерасчет для 65-летних пенсионеров
В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет для лиц, достигающих 65 лет, проводят ежемесячно.
"Это позволяет людям получать повышенный размер пенсии именно с даты достижения соответствующего возраста", - уточнила Терещенко.
Выплаты за особые заслуги и Чернобыль
С учетом роста средней заработной платы пересчитали и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Украиной. Их размер составляет от 8 647 гривен до 25 941 гривны в зависимости от награды.
В то же время Пенсионный фонд ожидает утверждения показателя средней зарплаты по Украине за 2025 год, чтобы провести перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Нужно ли обращаться в ПФУ
Все перерасчеты осуществляются автоматически, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.
Распределение численности пенсионеров по состоянию на 1 января 2026 года (инфографика ПФУ)
Пенсия в Украине в 2026 году
Основанием выхода на пенсию в Украине является наличие необходимого количества лет страхового стажа, а не достижение 60-летнего возраста.
Сколько стажа нужно в 2026 году:
- для пенсии после 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
- для выхода на пенсию после 63 лет - минимум 23 года;
- для пенсии после 65 лет - не менее 15 лет.
Если человеку не хватает страхового стажа, то он может его "купить" единоразово, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период.
Ранее мы также рассказывали о том, что стаж работы за рубежом могут засчитать для назначения пенсии в Украине, но только при определенных условиях. Решающую роль играют международные договоры, а также наличие документов, подтверждающих иностранный стаж.