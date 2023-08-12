Пенсии в Украине: кто и когда получит повышение

Когда ждать повышения пенсий

С начала года украинским пенсионерам провели несколько этапов индексации. По ее результатам, к июлю 2023 средний размер выплат вырос на на 14,9% – до 5 311,44 грн.

Перерасчета пенсий на основании роста прожиточного минимума не было, поскольку в бюджете-2023 заложен его единый размер на весь год для лиц утративших трудоспособность - 2093 грн (минимальная пенсия).

Следующее повышение пенсионных выплат ожидается только в следующем году. Как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, правительство намерено провести индексацию пенсий в связи инфляцией в 2024 году. Однако во время войны планы могут измениться.

"В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", – добавила Жолнович.

Что касается повышения пенсий на основании прожиточного минимума, будет ли он пересмотрен, станет ясно после опубликования показателей госбюджета на 2024 год.

Кому могут сделать перерасчет

Хотя массового повышения выплат украинским пенсионерам ближайшее время не будет, отдельным категориям граждан могут сделать перерасчет в индивидуальном порядке.

Речь идет о доплате за сверхнорнормовой страховой стаж (кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет). За перерасчетом в ПФУ могут обратиться украинцы, которые продолжали работать после достижения пенсионного возраста, но недавно уволились.

Надбавка начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону. Для мужчин – свыше 35 лет стажа, а для женщин – от 30 лет.

Размер доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту (в 2023 году – 20,93 грн). Она добавляется за каждый полный год, который был отработан сверх обязательной нормы страхового стажа. Так, при наличии 10 лет сверхнормового стажа, повышение пенсии составит 209,3 грн.

Ежемесячные надбавки к пенсии

При достижении 70 лет пенсионерам в Украине выплачивают дополнительно следующие суммы:

до 570 грн – лицам старше 80 лет

456 грн – лицам от 75 до 80 лет

до 300 грн – лицам от 70 до 75 лет

Однако при начислении данной надбавки есть ограничение. Ее не будут выплачивать если сумма пенсии превышает 10 340 грн.

Доплата к пенсии в августе 2023

В августе ряд категорий пенсионеров получат одноразовую доплату по случаю Дня Независимости Украины. Ранее ее выплачивали к 9 мая, но в этом году Кабмин изменил порядок начисления.

Доплата составляет от 450 грн до 3100 грн. Ее размер зависит от категории получателя (ветераны войны, инвалиды войны, жертвы нацистских репрессий, пострадавшие участники Революции Достоинства, участники боевых действий и не только).

Калькулятор пенсии

Узнать о подробнее о своей пенсии можно в электронном кабинете на портале ПФУ, где отображаются все детали с учетом страхового стажа, размера зарплаты и т.д.

Также на портале Пенсионного фонда есть онлайн-калькулятор для расчета будущего размера пенсии. Чтобы им воспользоваться необходимо:

зарегистрироваться на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.

выбрать алгоритм расчета пенсии – как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет получен на дату наступления пенсионного возраста.

актуализировать данные о трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.

выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".

Результаты персонального расчета будут доступны в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Отметим, в 2023 году в Украине выйти на пенсию можно в 60 лет, если страховой стаж составляет 30 лет. Если же стаж меньше, то возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 лет (при наличии от 20 до 30 лет стажа) или 65 лет (если есть 20 лет стажа).