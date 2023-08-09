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Кабмин принял важное решение для пенсионеров, но не для всех

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Украина, Среда 09 августа 2023 09:17
Кабмин принял важное решение для пенсионеров, но не для всех Фото: Кабмин принял важное решение для пенсионеров, но не для всех (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров продлил срок идентификации получателей пенсий и соцвыплат в "Ощадбанке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующим постановлением предусмотрено, что период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат продлен до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Таким образом, до конца текущего года даже при отсутствии идентификации государство не будет прекращать указанные выплаты, а "Ощадбанк" не будет блокировать счета.

Кроме того, постановление расширяет возможности физической идентификации, необходимой для продолжения получения социальных выплат. В частности, можно будет проводить идентификацию лица с использованием видеоконференцсвязи, во время сеанса которого будут предъявляться документы, удостоверяющие личность.

К физической идентификации также приравниваются:

  • авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Действие Подпись (Дія ID);
  • удостоверение зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо, проживающее за границей, живое.

Повышение пенсий в 2023 году

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

В июле сообщалось, что средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривны или на 14,9% до 5 311,44 гривны.

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