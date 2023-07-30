Надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на повышение в августе

За 2023 год в Украине состоялось уже несколько этапов повышения пенсий. В августе некоторые категории пенсионеров снова могут рассчитывать на доплату. Однако надбавка будет единоразовой.

Подробнее о том, кому полагается доплата к пенсии в августе – в материале РБК-Украина ниже.

Будет ли перерасчет пенсий с 1 августа

В течение года прошло три волны индексации пенсий. В марте 2023 повышение коснулось более 10 млн украинских пенсионеров. Тогда размер доплаты составил от 100 грн до 1,5 тыс. грн. В апреле пенсии пересчитали работающим пенсионерам, а в июле – госслужащим.

Ежегодно помимо индексации пенсии повышали трижды на основании изменения прожиточного минимума. Однако из-за войны его размер остается фиксированным на протяжении всего 2023 года.

Таким образом, до конца года больше не предусмотрено никаких перерасчетов выплат лицам пенсионного возраста. В августе размер пенсии останется таким же, как был в июле.

Однако некоторые категории граждан все же могут рассчитывать на единоразовую доплату от 450 грн до 3100 грн.

Кто получит надбавку

Речь идет о социальной денежной поддержке, которую получали ветераны войны, инвалиды войны, жертвы нацистских репрессий, пострадавшие участники Революции Достоинства и не только.

Ранее такую надбавку перечисляли к 9 мая, но в этом году были приняты изменения в законодательстве – дату выплаты приурочили ко Дню Независимости 24 августа.

Полный список получателей:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

лица, имеющие особые заслуги перед страной;

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

бывшие узники концентрационных лагерей; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы во время Второй мировой войны; дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подвергли репрессиям;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований", а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.

Какой размер доплаты

Сумма надбавки является индивидуальной. Она зависит от категории, к которой относится получатель. Кабмин установил такие размеры соцвыплат в 2023 году:

инвалиды войны: 1 группы – 3100 грн, 2 группы – 2900 грн, 3 группы – 2700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей – 1000 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед государством – 3100 грн;

члены семей погибших военных и лиц, которые к ним приравниваются – 650 грн;

участники войны и бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Какие еще бывают доплаты к пенсии

Ежемесячно надбавку к пенсии получают по возрасту. Пенсионеры, от 70 лет – 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а пенсионерам старше 80 лет доплачивают по 579 гривен.

Кроме того, предусмотрена доплата за стаж выше страховой нормы. Она начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону. Для мужчин необходимо более 35 лет стажа, а для женщин – от 30 лет.

Размер такой надбавки не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. В 2023 году прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность составляет 2093 грн. То есть, сумма доплаты – 20,93 грн. Она добавляется за каждый полный год, который был отработан сверх обязательной нормы страхового стажа.