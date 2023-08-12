Пенсії в Україні: хто і коли отримає підвищення

Коли чекати на підвищення пенсій

З початку року українським пенсіонерам було проведено кілька етапів індексації. За її результатами, до липня 2023 середній розмір виплат зріс на 14,9% – до 5 311,44 грн.

Перерахунку пенсій на підставі зростання прожиткового мінімуму не було, оскільки у бюджеті-2023 закладено його єдиний розмір на весь рік для осіб, які втратили працездатність – 2093 грн (мінімальна пенсія).

Наступне підвищення пенсійних виплат очікується лише наступного року. Як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, уряд має намір провести індексацію пенсій у зв'язку з інфляцією у 2024 році. Однак під час війни плани можуть змінитися.

"Наступного року спробуємо також, але складно сказати, що чекатиме на нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", – додала Жолнович.

Що стосується підвищення пенсій на підставі прожиткового мінімуму, чи буде його переглянуто, стане зрозумілим після опублікування показників держбюджету на 2024 рік.

Кому можуть зробити перерахунок

Хоча масового підвищення виплат українським пенсіонерам найближчим часом не буде, окремим категоріям громадян можуть зробити перерахунок в індивідуальному порядку.

Йдеться про доплату за понаднормовий страховий стаж (крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років). Для перерахунку виплат до ПФУ можуть звернутися українці, які продовжували працювати після досягнення пенсійного віку, але нещодавно звільнилися.

Надбавка нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно із законом. Для чоловіків – понад 35 років стажу, а для жінок – від 30 років.

Розмір доплати не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком (у 2023 році – 20,93 грн). Вона додається за кожен повний рік, який був відпрацьований понад обов'язкову норму страхового стажу. Так, за наявності 10 років наднормового стажу підвищення пенсії складе 209,3 грн.

Щомісячні надбавки до пенсії

Пенсіонерам від 70 років в Україні виплачують додатково такі суми:

до 570 грн – особам старше 80 років

456 грн – особам від 75 до 80 років

до 300 грн – особам від 70 до 75 років

Однак при нарахуванні цієї надбавки є обмеження. Її не виплачуватимуть, якщо сума пенсії перевищує 10 340 грн.

Доплата до пенсії у серпні 2023

У серпні низка категорій пенсіонерів отримають одноразову доплату з нагоди Дня Незалежності України. Раніше її виплачували до 9 травня, але цього року Кабмін змінив порядок нарахування.

Доплата становить від 450 грн до 3100 грн. Її розмір залежить від категорії одержувача (ветерани війни, інваліди війни, жертви нацистських репресій, постраждалі учасники Революції Гідності, учасники бойових дій і не лише).

Калькулятор пенсії

Дізнатися докладніше про свою пенсію можна в електронному кабінеті на порталі ПФУ, де відображаються всі деталі з урахуванням страхового стажу, розміру зарплати тощо.

Також на порталі Пенсійного фонду є онлайн-калькулятор для розрахунку майбутнього розміру пенсії. Щоб ним скористатися необхідно:

зареєструватися на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

вибрати алгоритм розрахунку пенсії – як за введеними даними, так і з огляду на стаж, який буде отримано на дату настання пенсійного віку.

актуалізувати дані про трудову діяльність – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку.

виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати".

Результати персонального розрахунку будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ.

Зазначимо, у 2023 році в Україні вийти на пенсію можна у 60 років, якщо страховий стаж становить 30 років. Якщо ж стаж менший, то вік виходу на пенсію збільшується до 63 років (за наявності від 20 до 30 років стажу) або 65 років (якщо є 20 років стажу).