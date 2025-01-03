Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты

Минсоцполитики задумало кардинально изменить солидарную пенсионную систему. В случае успеха реформы 80% украинцев получат увеличенные пенсионные выплаты. При этом государство сможет существенно сэкономить на судьях и прокурорах. Подробнее – в обзоре журналиста РБК-Украина Руслана Кисляка.

Содержание

В Украине хотят пересмотреть действующую пенсионную систему, кардинально реформировав солидарный уровень пенсионного обеспечения. И полномасштабная война – вовсе не повод отказываться от попыток улучшить уровень жизни украинских пенсионеров. Министерство социальной политики обнародовало очередной проект пенсионной реформы.

Цель изменений – повысить справедливость и достаточность размеров пенсий, назначаемых и выплачиваемых в солидарной пенсионной системе. По замыслу, реализация реформы должна постепенно устранить диспропорции между размерами пенсий, назначенных в разные годы; существенно упростить механизм рассчета пенсии; обеспечить прямую взаимосвязь между размером страховых взносов, которые гражданин платит в пенсионную систему, и размером пенсии, которую он будет получать в будущем. Одним из последствий реформы должно стать повышение размера пенсии для более 80% пенсионеров.

Что должно измениться в солидарной системе

Во-первых, должен измениться подход к расчету размера пенсий. Сейчас имеем дисбаланс в размерах ранее назначенных и новоназначенных пенсий из-за применения различных показателей заработной платы. Вследствие применения различных зарплатных баз для рассчета пенсий, размер пенсионной выплаты у двух лиц, имеющих одинаковый стаж и зарплату, на сегодня может отличаться более чем в полтора раза. Дополнительным фактором таких дисбалансов является установление различных надбавок и доплат, что привело к значительному различию в размерах выплат для пенсионеров, которые с точки зрения страховых принципов имеют одинаковые пенсионные права.

Во-вторых, должна измениться формула индексации пенсий. Сегодня индексация осуществляется исходя из размера средней зарплаты. Пенсия индексируется на коэффициент, равный 50% темпа роста усредненной за три года заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, и 50% роста потребительских цен за предыдущий год. Такая формула индексации со временем существенно обесценивает размер пенсии, что требует проведения периодического "осовременивания" пенсий. Это связано с тем, что в долгосрочном периоде в Украине, как правило, темпы роста заработной платы превышают темпы инфляции. Если не менять механизм, коэффициент замещения (соотношение пенсии к зарплате) будет постоянно падать.

Кроме того, такая формула работает "обратно" к развитию экономики. Когда экономика растет, зарплаты растут, и соответственно увеличиваются поступления от ЕСВ, – при этом рост пенсий замедляется, поскольку замедляется инфляция. И наоборот, когда экономика падает, замедляется рост зарплат, уменьшаются поступления от ЕСВ, – пенсии растут из-за роста темпов инфляции. При этом финансового ресурса в таких условиях на повышение пенсий в бюджете нет и доходы работающего населения не растут.

Отдельной проблемой является то, что при ежегодной индексации пенсий перессчитывается не вся совокупная выплата, а только одна из ее составляющих – основной размер пенсии. При таких условиях часто возникают ситуации, когда во время индексации выплата не увеличивается, или увеличивается лишь на несколько гривен. Это приводит к ощущению несправедливости и уменьшению доверия к государству и к пенсионной системе со стороны получателей пенсий.

В-третьих, должно быть покончено с непрозрачностью пенсионной системы и нивелированием страховых принципов. Для обеспечения поддержки пенсионеров, имевшим длительный страховой стаж, но низкие заработки, законодательными и правительственными актами устанавливались разные дополнительные доплаты и повышения к минимальным размерам пенсионных выплат. Из-за этого сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90 % суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды. Это усложняет понимание установленного размера пенсии и не стимулирует работающего человека легально работать.

Как должна измениться солидарная система

Для того, чтобы украинские пенсионеры получали именно ту пенсию, на которую они заслужили в рамках солидарной системы, предполагается применять для исчисления размера пенсий информацию о суммах уплаченных страховых взносов, вместо информации о заработной плате (доходе), с которой уплачивался страховой взнос.

К солидарной пенсии не будет применяться ограничение ее максимальным размером.

Предполагается внедрение так называемой базовой пенсии, которая заменит текущую громоздкую и непрозрачную систему многочисленных доплат и "дотяжек". Фактически речь идет о поглощении таких доплат одной суммой –базовой частью пенсии. Кроме того, базовая часть пенсии обеспечит минимальный уровень пенсионного обеспечения для лиц, которые получили право на пенсию по возрасту.

Также планируется вывод вне понятия "пенсия" всех надбавок, выплат, которые имеют статусный характер, и других привилегий, которые выплачиваются за счет средств государственного бюджета.

Каждому украинцу на старости должна быть гарантирована базовая пенсия (фото: Getty Images)

Важно! Предлагается расширить охват пенсионным обеспечением лиц, достигших 65-летнего возраста, но не имеющих достаточно страхового стажа, хотя при этом уплативших достаточно большие суммы страховых взносов. В частности, должно предоставляться право на пенсию по возрасту независимо от имеющегося страхового стажа (сейчас минимальное требование – 15 лет) лицам, достигшим 65 лет, при условии, что до этого времени они уплатили взносы в сумме, эквивалентной сумме взносов за 30 лет стажа с минимальной заработной платы.

Предполагается, что размер пенсии по возрасту будет равен сумме базовой пенсии по возрасту и страховой части пенсии, а также предполагается повышение выплат за отсрочку времени выхода на пенсию. Размер базовой пенсии по возрасту не может быть меньше 30 % минимальной заработной платы, уменьшенной на сумму отчислений налогов.

Размер страховой части пенсии учитывается как производная от суммы взносов, которые лицо уплатило в течение всего периода своей занятости.

Реформа предусматривает изменение подхода к перерасчету пенсии в связи с индексацией. Учитывая, что ключевым критерием уровня пенсионного обеспечения является коэффициент замещения, то есть процент от заработной платы, а также то, что темпы роста зарплат, как правило, превышают темпы инфляции, то предлагается делать осовременивание пенсии на уровень роста средней заработной платы. Такой подход обеспечивает недопущение снижения размера пенсий. Рост пенсий будет соответствовать процессам, происходящим в экономике: вырастут заработные платы (вырастут суммы поступлений от взносов) – вырастут и пенсии; замедляется рост заработных плат – замедляется рост пенсий.

Также меняются подходы к перерасчету пенсии для лиц, которые продолжили работать на пенсии. Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий будет происходить автоматически, ежегодно. Размер пенсии будет увеличиваться с учетом количества приобретенного дополнительного стажа.

Все имеющиеся сегодня доплаты, повышения, дополнительные пенсии, надбавки и другие доплаты к пенсии, которые имеют условно статусный характер, или были установлены за определенные заслуги или особенности работы, будут сохранены. Размер дополнительных выплат к пенсии будет устанавливаться как процент от базовой величины, размер которой на старте реформы будет эквивалентен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это, уверяют инициаторы реформы, не будет сужать существующих прав пенсионеров. В дальнейшем размер базовой величины будет утверждаться Верховной Радой в законе о Государственном бюджете на соответствующий год с учетом экономической динамики.

Как будет рассчитываться солидарная пенсия

Реформа предусматривает, что солидарная пенсия будет состоять из двух частей: базовой пенсии и страховой. Размер базовой пенсии будет составлять 30% от минимальной зарплаты после выплаты с нее налогов и сборов. Базовую пенсию будут получать все без исключения пенсионеры. Сейчас (при минимальной зарплате на уровне 8 тысяч гривен) размер базовой пенсии составлял бы 1848 гривен.

Для корректного рассчета страхового стажа с целью справедливого начисления пенсионных выплат предусматривается введение так называемых баллов для каждого участника солидарной системы. Именно балльная система начисления стажа, по замыслу инициаторов реформы, должна устранить диспропорции между размерами пенсий, назначенных в разные годы, для людей, которые имеют одинаковый стаж и имели одинаковую зарплату.

Баллы будут начисляться в зависимости от суммы единого социального взноса (ЕСВ), которую работник уплатит в течение трудового периода. За уплату ЕСВ со средней по стране зарплаты будет начисляться 10 баллов ежемесячно. Таким образом за 35 лет, необходимых для выхода на пенсию, человек может заработать 4200 баллов. Если зарплата, с которой уплачивался ЕСВ, меньше или больше средней по стране по состоянию на конкретный месяц, то, соответственно, начисляется меньшее или большее количество баллов.

Стоимость балла будет определять правительство ежегодно в марте.

Формула расчета балла будет выглядеть так: средняя зарплата за предыдущий год (по данным Пенсионного фонда) умножается на коэффициент 0,3 и делится на упомянутые 4200.

В 2024 году стоимость балла составляла бы 1,02 гривны.

Далее – стоимость балла умножается на количество заработанных человеком за жизнь баллов, и таким образом получаем размер страховой части солидарной пенсии. Добавив гарантированную государством базовую пенсию, получим размер пенсионной выплаты, на которую может рассчитывать человек в рамках солидарной системы.

Таким образом, в 2024 году человек, отработавший 35 лет на среднюю зарплату с уплатой ЕСВ, получил бы 4292 грн страховой пенсии. Плюс к этому –гарантированную государством базовую пенсию в размере 1848 гривен. Суммарно получается 6140 гривен.

Что будет со спецпенсиями

По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии в Украине ограничен десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 23 610 гривен.

Вместе с тем, в Украине есть ряд категорий пенсионеров, которые получают значительно большие суммы выплат. В частности, это – судьи. По данным Минсоцполитики, на начало 2023 года средняя судейская пенсия составляла более 96 тысяч гривен. Значительные пенсии получают также прокуроры, чернобыльцы, военные и силовики.

Чтобы сделать пенсионные выплаты различным категориям населения в рамках солидарной системы более справедливыми, инициаторы нынешней реформы предлагают ряд новаций.

Что касается пенсий для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, – государственная социальная доплата за постоянное проживание на территориях радиоактивного загрязнения устанавливается исключительно для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в зоне безусловного или гарантированного добровольного отселения, при условии, что они проживали или работали на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. Все остальные категории населения не имеют права на "чернобыльские" доплаты.

Пенсии свыше 10 "минималок" хотят ограничивать (фото: bank.gov.ua)

Что касается тех, кто получает пенсию свыше 10 прожиточных минимумов, инициаторы реформы предлагают применять специальные коэффициенты в отношении сумм, превышающих десять минимумов.

Так, к сумме пенсии, превышающей 10 размеров прожиточного минимума и не превышающей 11 размеров, – предлагается применять коэффициент 0,6;

к сумме от 11 до 13 минимумов – 0,5;

к сумме от 13 до 17 минимумов – 0,4;

к сумме от 17 до 21 минимума – 0,3;

к сумме свыше 21 минимума – 0,2.

Напомним, речь идет лишь о суммах, на которые может рассчитывать пенсионер в рамках солидарной пенсионной системы. Рассчитывать на существенные дополнительные пенсионные выплаты в старости украинцы могут лишь в случае длительной регулярной уплаты взносов в рамках обязательного или добровольного накопительного страхования.

Что (не)так с предложениями Минсоцполитики

На публикацию Минсоцполитики проекта пенсионных изменений публично отреагировал директор Института развития территорий Юрий Ганущак. В комментарии для РБК-Украина он в частности отметил, что предлагаемый для публичного обсуждения законопроект по сути на 80% повторяет нормы действующего закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Эксперт попытался выделить сильные и слабые стороны проекта реформы.

Предложение считать размер пенсий на основе более прозрачного механизма –очевидный "плюс" проекта. "Расчеты пенсионных выплат будут базироваться не на размере зарплаты, как это происходит сегодня, а на размере страховых взносов. Привязка расчета к сумме взносов четко дает понять бизнесу, что лоббирование снижения ставки ЕСВ автоматически уменьшает пенсию", –аргументирует собеседник издания.

Однако, по его словам, остается проблема структуры единого социального взноса. Ведь он включает в себя кроме непосредственно взносов в Пенсионный фонд еще и взносы в два социальных фонда. И законопроектом пенсионные взносы не выделяются в отдельный вид страховых платежей. "Поэтому аргумент о том, что наконец пенсия напрямую зависит от взносов, является слабым. Опять же, плательщиком ЕСВ остается работодатель, а не работник, чего нет нигде в Европе. Поэтому прямой заинтересованности работника в том, чтобы платить средства на будущую пенсию, так и не обеспечено", – говорит Ганущак.

Среди "плюсов" предлагаемой версии реформы – отмена нормы об индексации пенсий на величину инфляции, в пользу нормы об индексации исключительно на рост средней зарплаты.

"Сделана попытка разграничить "заработанную пенсию" от социальной помощи, которая должна платиться из государственного бюджета. Это можно было бы приветствовать, если бы не предложение в духе социализма – появление базовой пенсии в размере 30% от минимальной заплаты. И это для всех – и для тех, кто ни дня не работал, и тех, кто получает высокую пенсию, как, например, судьи и правоохранители. Это дополнительных 30 млрд грн, которые можно было бы использовать более изобретательно", – считает экономист.

Отмечает собеседник РБК-Украина тот факт, что пенсионный законопроект не предусматривает изменение ставки страховых отчислений в Пенсионный фонд. Поэтому ожидать коэффициент замещения больше нынешних 30% не приходится. А полагаться на добровольные дополнительные взносы без того, чтобы выделить отдельно пенсионные отчисления в структуре ЕСВ, тоже не следует – люди не поверят.

Важный нюанс, на который обращает внимание Юрий Ганущак: если от ФОПов требовать уплаты ЕСВ только от минимальной зарплаты, то следует честно их предупредить – пенсия тоже будет минимальной.

"В законопроекте нет формулы расчета пенсии, привязанной к актуарному возрасту (ожидаемый возраст жизни человека – ред.). Как и привязки пенсионного возраста к тому же актуарному возрасту и среднему возрасту входа в страховую систему, который тоже растет. Поэтому болезненное решение об увеличении пенсионного возраста не просто откладывается. Система консервируется, что предвещает большие проблемы, особенно с резким нарушением демографической пирамиды", – предупреждает собеседник издания.

В любом случае, уверен эксперт, очередную попытку навести порядок в запутанном пенсионном законодательстве Украины следует приветствовать. Однако законопроект Минсоцполитики не предлагает комплексных решений по реформированию пенсионной системы в целом. Сейчас речь идет лишь об изменениях в солидарной системе.

Изменениях, время которых давно пришло. Без этих изменений, по большому счету, большинство будущих украинских пенсионеров обречены на нищенское существование, поскольку нынешняя солидарная пенсионная система фактически обанкротилась, представляя собой по сути финансовую пирамиду. Ежегодно правительство вынуждено дотировать государственный Пенсионный фонд на сотни миллиардов гривен, поскольку солидарная система финансово не обеспечивает себя. Индексируя же пенсии без реального роста национальной экономики и, соответственно, зарплатного фонда, – правительство лишь усиливает зависимость Пенсионного фонда от средств государственного бюджета.

В то же время, введение обязательного накопительного пенсионного страхования остается под вопросом, хотя законодательные предпосылки для этого были созданы еще в 2003 году. С тех пор разные украинские правительства неоднократно пытались ввести так называемый второй уровень пенсионной системы. Последняя попытка была осуществлена за несколько месяцев до начала полномасштабной войны – осенью 2021-го. Но пенсионный воз и ныне там.

Едва ли не главная причина такой ситуации – отсутствие доверия населения и бизнеса к государству, которое должно было бы администрировать пенсионные сбережения граждан в рамках обязательной накопительной системы. Люди просто не уверены, что их пенсионные накопления банально не украдут, кстати, как это сейчас происходит в России. Следующая причина – отсутствие широкого спектра реально работающих надежных инвестиционных инструментов фондового рынка. По сути, их не было на протяжении всей истории отечественного рынка капиталов. Полномасштабная же война поставила на этом вопросе если не крест, то логичное жирное многоточие.

Правда, государство не отказывается от идеи введения обязательного накопительного страхования. Более того, в Минсоцполитики хотят сделать это уже с 1 января 2026 года. Как это может выглядеть и насколько реалистично во время войны – отдельный вопрос. И тема отдельной статьи.