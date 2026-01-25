Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится

Идея заключается в том, чтобы разбить выплаты на три составляющие:

солидарная система,

специальные пенсии,

накопительная часть.

Сейчас, по словам Улютина, даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты, украинцы получают разные пенсии. А трехуровневая система должна это исправить и сбалансировать ситуацию.

Фото: В Украине могут начать трехсложную пенсионную реформу (инфографика РБК-Украина)

Солидарная пенсия

Солидарная пенсия должна зависеть от взносов в солидарную систему. И при таком подходе, например, пенсия учителя со стажем 40 лет вырастет где-то в полтора-два раза.

"Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, то все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас", - сказал он.

Также может быть базовая выплата, которая должна покрыть потребности тех людей, у которых нет достаточного страхового стажа.

"Она будет определяться бюджетом на соответствующий год и в идеале должна обеспечить базовый прожиточный минимум", - сказал Улютин и уточнил, что сейчас прожиточный минимум в размере 2595 гривен не является фактическим.

Профессиональная (специальная) пенсия

По плану Кабмина, существующие спецпенсии останутся, но они не должны платиться из солидарной системы.

"Ты можешь выйти раньше на пенсию, если у тебя льготный стаж, но до общего пенсионного возраста из солидарной системы ты ничего не получишь. Выплаты будут только из профессиональной части", - добавил министр.

По его словам, должны быть созданы условия, когда будет учитываться и профессиональный стаж, и общий.

"По факту, мы считаем не годы проведения в профессии, а сумму средств, которые ты оплатил за это время. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия - это то, что ты заработал",- подчеркнул министр.

Чтобы специальные пенсии перевести в профессиональные, надо не менее 13 лет, если начать с 2026 или даже с 2027 года.

Накопительная пенсия

Третий элемент реформы - добровольно накопительная пенсия. Эта часть не должна быть обязательной.

Для накопительного фонда, например, уже с 2027 года можно начать делать отчисления дополнительно к ЕСВ, который платится в солидарную систему.

"Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне", - пояснил Улютин.

Полное интервью с министром соцполитики Денисом Улютиным читайте на РБК-Украина уже завтра.