К пенсии прибавят более 1000 грн уже в сентябре: кто получит деньги
В сентябре 2026 года часть украинок получит особую прибавку к пенсии - до 1038 гривен ежемесячно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Кто получит надбавку
Право на специальную доплату имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шести лет. Такая же надбавка предусмотрена и для женщин, усыновивших такое же количество детей.
Норма действует по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Сколько прибавят к пенсии
Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленного в январе этого года. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.
Минимальная надбавка - 35 процентов прожиточного минимума, то есть 908 гривен. Ее получат женщины, воспитавшие пятерых детей.
За каждого следующего ребенка сумма растет еще на один процент:
- шестеро детей - 36 процентов (934 гривны);
- семеро детей - 37 процентов (960 гривен);
- восемь детей - 38 процентов (986 гривен);
- девять детей - 39 процентов (1012 гривен);
- десять и более детей - 40 процентов (1038 гривен).
К каким пенсиям добавляют надбавку
Доплату начисляют к базовому размеру следующих выплат:
- пенсии по возрасту;
- пенсии по инвалидности;
- пенсии в связи с потерей кормильца;
- пенсии за выслугу лет.
Поскольку сумма привязана к прожиточному минимуму, она может меняться каждый год.
Что будет с выплатой в случае смерти получателя
В Пенсионном фонде объясняют, что в случае смерти получавшей надбавку женщины часть выплаты могут назначить ее родным - в пределах пенсии в связи с потерей кормильца.
Сумма составляет 70 процентов от размера доплаты для каждого нетрудоспособного лица в семье. Если таких лиц двое и больше, выплата вырастет до 90 процентов.
Обращаться в Пенсионный фонд для назначения доплаты не требуется. Надбавку начисляют автоматически - на основе данных, уже содержащихся в пенсионном деле.
Ранее сообщалось, что отдельные категории украинцев могут оформить пенсию гораздо раньше других - уже с 50 лет.
Речь идет о некоторых шахтерах и работниках с особо вредными условиями труда, для которых предусмотрен меньший возрастной порог при наличии нужного стажа.
Тем временем РБК-Украина также писало о доплате почти 2600 гривен для отдельных неработающих пенсионеров в 2026 году.
Право на нее имеют люди, постоянно проживающие в зоне отселения после аварии на Чернобыльской АЭС.