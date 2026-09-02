Почти 2600 гривен до пенсии: ПФУ объяснил, кому выплатят деньги в 2026 году

Отдельным неработающим пенсионерам в Украине в 2026 году установили ежемесячную доплату, которая составляет почти 2600 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Кто получит доплату 2595 гривен в 2026 году

Согласно статье 29 Закона Украины от 3 декабря 2025 года № 4695-ІХ "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, установлена доплата в размере 2595 гривен.

Выплата принадлежит тем, кто проживал или работал в указанных зонах по состоянию на 26 апреля 1986 или в течение периода с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года.

Именно поэтому таким людям был предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Кому доплату не назначат

Доплату не устанавливают лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС самостоятельно или по направлению областных государственных администраций сменили место жительства за пределы указанных зон, а затем вернулись туда на постоянное проживание.

Также выплата не принадлежит тем, кто зарегистрировал место жительства или переехал в эти зоны уже после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как подтверждают факт проживания в зоне

Если сведений о проживании человека в зоне по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 нет в Едином государственном демографическом реестре, Реестре территориальной общины или других государственных реестрах, органы Пенсионного фонда Украины устанавливают этот факт при совокупности следующих обстоятельств:

лицу предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы;

в Едином государственном демографическом реестре и ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы нет сведений об изменении места жительства этим лицом после 1 января 1993 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что некоторые пенсионеры в Украине получают возрастную надбавку к пенсии автоматически без отдельного обращения в Пенсионный фонд.