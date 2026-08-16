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Юридический тревожный чемодан: какие документы нужно собрать уже сейчас и как их не утратить

08:00 16.08.2026 Вс
6 мин
Какие документы сложнее всего восстанавливать и когда придется идти в суд?
aimg Василина Копытко
Юридический тревожный чемодан: какие документы нужно собрать уже сейчас и как их не утратить Фото: как собрать тревожный чемодан с документами (коллаж РБК-Украина)
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Каждому украинцу во время войны стоит заранее подготовить, помимо классического тревожного чемоданчика, еще и юридический – с оригиналами и копиями важнейших бумаг. Это в случае утраты документов облегчит процесс их восстановления.

РБК-Украина спросило юриста Анну Жакот о том, какие документы нужно собрать, где их безопасно хранить и что делать, если они все же остались в зоне боевых действий.

Главное:

  • Оригиналы документов стоит собрать в одну папку, а бумажные и цифровые копии хранить отдельно – по принципу рассредоточения.
  • Сложнее всего восстанавливать старые документы на недвижимость, оформленные до 2013 года, особенно если имущество осталось на временно оккупированной территории.
  • Если бумажных документов нет, копии и сканы помогут быстрее установить их реквизиты и восстановить данные.
  • Восстановление некоторых документов может занимать от нескольких недель до 2 месяцев, а дела по старой недвижимости через суды и архивы – 6-12 месяцев и дольше.
  • Даже за границей можно восстановить большинство документов дистанционно – через консульство, "Дію" или соответствующие государственные органы.

Юридический тревожный чемодан: какие документы нужно собрать уже сейчас и как их не утратить

Фото: Как собрать тревожный чемоданчик с документами (инфографика РБК-Украина)

– С чего начать сбор юридического тревожного чемоданчика и какие документы должны быть в приоритете?

– Следует начать с инвентаризации, составить перечень всех юридически важных для вас документов. Для удобства можно условно разбить их на 4 категории.

А именно:

  1. Документы о личности: внутренний национальный паспорт и заграничный, свидетельства о рождении (собственные и детей), регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, свидетельства о браке или разводе, водительское удостоверение.
  2. Документы об имуществе: правоустанавливающие документы на недвижимость, техпаспорт на авто, кредитные и ипотечные договоры и т.д.
  3. Документы о профессиональной квалификации: аттестаты, дипломы, трудовая книжка.
  4. Документы о медицинской истории: медицинские карты, рецепты на лекарства, справки об инвалидности, журнал прививок.

– Сколько копий нужно сделать и где их лучше хранить – в чемоданчике, облаке или на флешке? Ксерокопии и флешки тоже хранить дома?

– Оригиналы стоит собрать в одну папку и хранить в тревожном чемоданчике, готовом к внезапному отъезду. Бумажные копии – в отдельной папке, например, у родственников, друзей, в сейфе за пределами дома и т.д.

Цифровые копии (качественные сканы) – продублировать в облачное хранилище и на флеш-карту. Дополнительно или альтернативно можно отправить самому себе на личную почту. Общий принцип хранения – рассредоточение.

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– Нотариально заверять документы не обязательно?

– Восстановление документов идет по данным государственных реестров, а не по предъявленной копии как юридическому доказательству – копия лишь подсказывает регистратору реквизиты (номер, дату, орган выдачи) для поиска.

– Сколько длится восстановление утерянных паспортов и чем грозит полное отсутствие каких-либо документов?

– Время получения каждого отдельного документа индивидуально. Однако, если обобщать – от нескольких недель до 2 месяцев ориентировочно.

Отсутствие отдельных документов в краткосрочной перспективе может привести к блокировке выплат, снятию средств со счета, пенсий, получению медицинской помощи, невозможности оформить доверенность, наследство, брак, недопуску на границе.

– Какие документы сложнее всего восстанавливать? Наличие копий упростит этот процесс?

– Сложнее всего восстановить документы на недвижимость, оформленную до 2013 года, при условии, что она не внесена в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Особенно если это касается имущества, которое осталось на временно оккупированных территориях.

Остальные документы восстановить будет более реально и с более оптимистичными прогнозами, особенно если вы будете иметь копии, что позволяет быстрее идентифицировать объект по данным имеющегося документа.

– Почему восстановление старых бумажных документов на жилье может растянуться на долгие месяцы через суды и архивы?

– До 2013 года учет вели децентрализованно через местные БТИ на бумаге, электронного дубляжа нет. Часть архивов физически на ВОТ или в зоне боевых действий недоступна.

При отсутствии электронной записи требуется обращение в суд для установления факта права собственности – это добавляет время на подачу иска, заседания (нередко отложенные из-за тревог), вступление решения в законную силу. Реальный срок полного цикла составляет 6-12 месяцев и более.

– Есть ли риски, что за время, пока идет восстановление документов, кто-то незаконно "выкупит жилье/движимое имущество"? В вашей практике встречаются такие случаи?

– На подконтрольной территории: технически это возможно (например, путем подделки доверенности), но этот риск является системным, он может случиться и при наличии правоустанавливающих документов на руках.

Юридический совет: отслеживать сведения через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество или даже подписаться на рассылку автоматических уведомлений через официальные сервисы (например, Opendatabot).

На временно оккупированной территории: оккупационные власти стремятся признать непереоформленное по их законам имущество "бесхозяйным" и передать его другим лицам.

Юридически для Украины такие действия являются ничтожными, ведь собственником остается именно то лицо, которое внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, но фактический физический контроль над имуществом теряется до деоккупации. Подобные кейсы – типичная практика обращений с 2022 года.

– Как действовать, если придется восстанавливать диплом об образовании или другие документы из вузов, что оказались в оккупации или были разрушены?

– Если вуз релоцирован – смело обращайтесь напрямую, архив скорее всего сохранен. Если вуз ликвидирован – к правопреемнику, определенному МОН.

Если же связь установить невозможно – нужно обращаться в МОН с предоставлением сохранившихся копий: например, зачетной книжки, отдельных свидетельств и т.д. Если и это не помогло – возникает необходимость в обращении в суд для установления факта получения образования.

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– Может ли человек восстановить документы, находясь за границей?

– Да, большинство документов есть возможность восстановить дистанционно, например, через консульство или сервис "Дія", также возможны дистанционные обращения в отдельные государственные органы.

Если для отдельных действий все же необходимо присутствие в Украине – стоит оформить доверенность на представителя, с нотариальным заверением и апостилем (при необходимости).

– Куда обращаться в первую очередь после эвакуации, если все бумаги остались в зоне боевых действий?

– Прежде всего стоит обратиться в ЦНАП по новому месту пребывания – для постановки на учет как ВПЛ. Это можно сделать даже без полного пакета документов. В случае утраты документов – сообщить в местный отдел полиции для фиксации обстоятельств, что понадобится для дальнейшего восстановления.

Параллельно стоит установить, есть ли у вас копии или цифровые версии документов. В случае необходимости в разработке более детального плана – вы можете обратиться за бесплатной правовой помощью в Координационный центр по новому месту пребывания.

Читайте также о том, может ли человек претендовать на долю жилья при продаже, если он там прописан.

Раньше мы писали о том, какие услуги могут не предоставить человеку без "прописки".

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