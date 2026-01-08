Стажа нужно больше. Какие условия для выхода на пенсию по возрасту с 2026 года
Основанием выхода на пенсию в Украине является наличие необходимого количества лет страхового стажа, а не достижение 60-летнего возраста.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Facebook, рассказывает, сколько лет стажа нужно иметь в 2026 году.
Сколько надо стажа для выхода на пенсию в 2026 году
Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", именно продолжительность страхового стажа определяет право на выход на пенсию. Она исчисляется на дату достижения соответствующего возраста.
Сколько нужно в 2026 году:
- для пенсии после 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
- для выхода на пенсию после 63 лет - минимум 23 года;
- для пенсии после 65 лет - не менее 15 лет.
В ПФУ объясняют, если человек достиг 60-летия в 2025-м, для назначения пенсии по возрасту было достаточно 32 лет стажа. Если же он обращается за пенсией в 2026 году, нужно уже 33 года страхового стажа.
Для оформления пенсии в 2026 году должно 33 года стажа (инфографика Пенсионный фонд Украины/ Facebook)
Пенсии в Украине повысили
С 1 января текущего года в Украине выросли пенсии. Теперь минимальная сумма для неработающих лиц в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин) составляет 3 458,80 гривны (что составляет 40% минимальной заработной платы).
Отметим, что если человеку пенсионного возраста не хватает страхового стажа, то он может:
- доработать необходимое количество месяцев/лет;
- "докупить" страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии.
"Необходимый стаж можно "купить" одноразово, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период", - уточнили в ПФУ.
При этом стаж за период до 2004 года "купить" невозможно.