Стажа нужно больше. Какие условия для выхода на пенсию по возрасту с 2026 года

Основанием выхода на пенсию в Украине является наличие необходимого количества лет страхового стажа, а не достижение 60-летнего возраста.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Facebook , рассказывает, сколько лет стажа нужно иметь в 2026 году.

Сколько надо стажа для выхода на пенсию в 2026 году

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", именно продолжительность страхового стажа определяет право на выход на пенсию. Она исчисляется на дату достижения соответствующего возраста.

Сколько нужно в 2026 году:

для пенсии после 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

для выхода на пенсию после 63 лет - минимум 23 года;

для пенсии после 65 лет - не менее 15 лет.

В ПФУ объясняют, если человек достиг 60-летия в 2025-м, для назначения пенсии по возрасту было достаточно 32 лет стажа. Если же он обращается за пенсией в 2026 году, нужно уже 33 года страхового стажа.

Для оформления пенсии в 2026 году должно 33 года стажа (инфографика Пенсионный фонд Украины/ Facebook)