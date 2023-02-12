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Пенсия только по российскому паспорту. Оккупанты в Херсонской области терроризируют пенсионеров

Фото: оккупанты в Херсонской области терроризируют пенсионеров (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации начали угрожать пенсионерам в Херсонской области прекратить выплату пенсий, если те не примут российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным генштаба, противник не прекращает терроризировать жителей временно оккупированных им территорий Херсонской области.

"На этот раз давление испытало наиболее незащищенный слой - пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий", - заявили в штабе.

Напомним, россияне пытаются отбирать жилье у местного населения в Херсонской области.

Кроме того, в одном из сел Херсонской области оккупанты предлагают деньги за получение паспорта России.

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