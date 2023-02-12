Пенсия только по российскому паспорту. Оккупанты в Херсонской области терроризируют пенсионеров

Военные Российской Федерации начали угрожать пенсионерам в Херсонской области прекратить выплату пенсий, если те не примут российский паспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным генштаба, противник не прекращает терроризировать жителей временно оккупированных им территорий Херсонской области.
"На этот раз давление испытало наиболее незащищенный слой - пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий", - заявили в штабе.
Напомним, россияне пытаются отбирать жилье у местного населения в Херсонской области.
Кроме того, в одном из сел Херсонской области оккупанты предлагают деньги за получение паспорта России.
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