Пенсія лише з російським паспортом. Окупанти в Херсонській області тероризують пенсіонерів

Військові Російської Федерації почали погрожувати пенсіонерам в Херсонській області припинити виплату пенсій, якщо ті не візьмуть російський паспорт.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними генштабу, противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово окупованих ним територій Херсонської області.
"Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - заявили в штабі.
Нагадаємо, росіяни намагаються відбирати житло в місцевого населення у Херсонській області.
Крім того, в одному з сіл Херсонської області окупанти пропонують гроші за отримання паспорта Росії.
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