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Пенсія лише з російським паспортом. Окупанти в Херсонській області тероризують пенсіонерів

Фото: окупанти в Херсонській області тероризують пенсіонерів(GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації почали погрожувати пенсіонерам в Херсонській області припинити виплату пенсій, якщо ті не візьмуть російський паспорт.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними генштабу, противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово окупованих ним територій Херсонської області.

"Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - заявили в штабі.

Нагадаємо, росіяни намагаються відбирати житло в місцевого населення у Херсонській області.

Крім того, в одному з сіл Херсонської області окупанти пропонують гроші за отримання паспорта Росії.

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