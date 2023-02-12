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В Херсонской области оккупанты пытаются отбирать жилье у местного населения, - Генштаб

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Воскресенье 12 февраля 2023 07:35
В Херсонской области оккупанты пытаются отбирать жилье у местного населения, - Генштаб Фото: В Херсонской области оккупанты пытаются отбирать жилье у местного населения (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Бриловке и Новокиевке временно оккупированной Херсонской области фиксируются попытки российских захватчиков отобрать жилье у местного населения.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности солдаты армии РФ активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности.

"Брошенные дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации", - указали в Генштабе.

Напомним, оккупанты предлагают деньги за получение паспорта России в одном из сел Херсонской области.

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