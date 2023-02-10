Оккупанты предлагают деньги за получение паспорта РФ в одном из сел Херсонской области
Россияне решили подкупить жителей села Железный Порт Херсонской области для того, чтобы они получали российские паспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По информации военного командования, для паспортизации населения россияне решили перенести паспортный стол из Голой Пристани.
"Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", - отмечают в Генштабе.
Напомним, ранее стало известно, что на оккупированной части Донецкой области россияне угрожают увольнением тем украинцам, которые не получили российские паспорта.
Также мы писали, что в Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, которые насильно получили паспорта РФ, письменно отказаться от украинского гражданства.
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