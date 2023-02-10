Оккупанты предлагают деньги за получение паспорта РФ в одном из сел Херсонской области

Россияне решили подкупить жителей села Железный Порт Херсонской области для того, чтобы они получали российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

"Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", - отмечают в Генштабе.

По информации военного командования, для паспортизации населения россияне решили перенести паспортный стол из Голой Пристани.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированной части Донецкой области россияне угрожают увольнением тем украинцам, которые не получили российские паспорта.

Также мы писали, что в Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, которые насильно получили паспорта РФ, письменно отказаться от украинского гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.