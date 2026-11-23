Кому из пенсионеров можно получать две выплаты от государства - разъяснение ПФУ
Несколько государственных пенсий одновременно в Украине не назначаются. Однако для отдельных людей закон производит исключение и позволяет получать еще одну выплату от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.
Когда придется выбирать одну пенсию
Статья 10 закона №1058-IV предусматривает: если человек имеет право на пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, он должен выбрать один вид пенсии. Назначить все выплаты одновременно нельзя.
К примеру, человек уже получает пенсию по возрасту. После смерти супруга у нее появляется право на пенсию в связи с потерей кормильца. Просто прибавить вторую выплату к первой она не сможет.
Так же действует правило для людей, имеющих право и на пенсию по возрасту, и на пенсию по инвалидности.
Какие выплаты можно получать вместе
Закон позволяет одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца и государственной социальной помощи. Это касается людей с инвалидностью с детства. Для этого должны выполняться три условия:
- инвалидность установлена в возрасте до 18 лет;
- человек имеет право на пенсию в связи с утратой кормильца;
- она отвечает условиям назначения государственной помощи лицам с инвалидностью с детства.
Есть еще одно исключение. Пенсионные выплаты можно получать одновременно с разных уровней пенсионной системы, например, государственную пенсию и выплаты из негосударственной пенсионной системы. Это подразумевает часть четвертая статьи 2 закона №1058-IV.
Напомним, пенсию раньше 60 лет могут оформить люди со стажем на тяжелых и вредных работах.
По Списку №1 ее назначают после 50 лет, по Списку №2 - после 55 лет.
Также мы писали, что с 2027 года для выхода на пенсию в 60 лет требуется 34 года страхового стажа.
Для 63 лет потребуют не менее 24 лет стажа, а для 65 лет - 15 лет.