С 2027 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо 34 года страхового стажа. Есть нюанс для тех, кому 60 исполнилось в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Сколько стажа нужно в 2027 году

От продолжительности страхового стажа зависит, в каком возрасте человек сможет выйти на пенсию: в 60, 63 или 65 лет.

В 2027 году по достижении 60 лет нужно иметь не менее 34 лет стажа. В 63 года – не менее 24 лет, а в 65 лет - не менее 15 лет.

Какое требование действует для тех, кому 60 исполнилось в 2026 году

Разъяснение появилось в ответ на вопрос человека, которому 60 лет исполнилось 30 октября 2026 года. Она планирует обратиться за пенсией в январе 2027 года.

Необходимый стаж определяют на дату, когда человек достиг определенного возраста. Это предусматривает статья 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"То есть если вы обратитесь за назначением пенсии в январе 2027 года, то для ее назначения вам нужно иметь 33 года страхового стажа", - отметили в Пенсионном фонде.

Напомним, пенсию раньше 60 лет могут оформить люди со стажем на тяжелых и вредных работах.

По Списку №1 ее назначают после 50 лет, а по Списку №2 - после 55 лет.