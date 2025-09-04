Пенсия досрочно: кто из украинских родителей может выйти раньше и при каких условиях
В Украине многодетные матери и отцы, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины.
Кто может воспользоваться
Право на досрочную пенсию имеют:
- женщины, родившие и воспитавшие до 6-летнего возраста пятерых и более детей;
- матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
- родители, воспитывающие таких детей (по выбору матери или в случае ее отсутствия - на основании решения суда или свидетельства о смерти).
Условия назначения
Получить пенсию можно:
- для женщин - по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
- для мужчин - после 55 лет и при наличии не менее 20 лет стажа.
Заявление о назначении досрочной пенсии необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. При этом обязательно документальное подтверждение: заявление матери о согласии на оформление пенсии отцу, решение суда или свидетельство о смерти.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что правительство не планирует повышать пенсионный возраст в Украине, но готовятся другие изменения в пенсионной сфере. Министр соцполитики Денис Улютин заявил, что доступ к солидарной системе будет возможен только после приобретения необходимого стажа. Специальные пенсии хотят перевести в профессиональные и финансировать их из отдельных источников.
Напомним, размер пенсии в Украине зависит от стажа и заработной платы. В среднем украинцы получают около четверти своей зарплаты, тогда как в ЕС пенсия составляет около 40% средней зарплаты.