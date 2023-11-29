Пенсионерке из Бахмута "выдали повестку" на мобилизацию. В Украине опровергли новый фейк

В чем суть фейка

Отмечается, что родственница медика-пенсионерки показывает паспорт и повестку, которую якобы получила ее 86-летняя бабушка.

Девушка отмечает, что повестку вручили из-за того, что женщина из Донецкой области.

Доказательства того, что это неправда

Воинская часть, в которую якобы направят женщину, имеет номер А7284. Такое название части настоящее: в 2016 году эта в/ч была под шефством Северодонецкой РГА;

С началом полномасштабного вторжения в эту часть призывали вступать в Силы ТрО. Местом дислокации был указан город Рубежное Луганской области.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности уточняет, что женщина с видео была из Бахмута Донецкой области. Однако она не могла находиться в запасе части в Луганской области и теперь вызываться туда.

Также в повестке указана военно-учетная специальность 100915 - "стрелок", хотя женщина является медиком и именно как медика ее "мобилизуют", поэтому у нее должна быть другая учетная специальность.

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Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.

В последнее время в ряде регионов заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское правительство планирует изменить порядок мобилизации в стране, при этом попытаться сохранить боеспособность после почти двух лет войны с Россией.