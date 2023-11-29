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Пенсіонерці з Бахмута "видали повістку" на мобілізацію. В Україні спростували новий фейк

Архівне фото: В Україні спростували новий фейк (sud ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні викрили черговий фейк про мобілізацію. У мережі опублікували інформації про нібито "видану повістку" для 86-річної пенсіонерки з Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У чому суть фейку

Зазначається, що родичка медика-пенсіонерки показує паспорт і повістку, яку нібито отримала її 86-річна бабуся. 

Дівчина зазначає, що повістку вручили через те, що жінка з Донецької області. 

Докази того, що це неправда

  • Військова частина, до якої нібито направлять жінку, має номер А7284. Така назва частини справжня: у 2016 році ця в/ч була під шефством Сєвєродонецької РДА;
  • З початком повномасштабного вторгнення в цю частину закликали вступати до Сил ТрО. Місцем дислокації було вказано місто Рубіжне Луганської області. 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки уточнює, що жінка з відео була з Бахмута Донецької області. Однак вона не могла перебувати в запасі частини в Луганській області і тепер викликатися туди.

Також у повістці вказана військово-облікова спеціальність 100915 - "стрілець", хоча жінка є медиком і саме як медика її "мобілізують", тож у неї має бути інша облікова спеціальність.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що український уряд планує змінити порядок мобілізації в країні, при цьому будуть намагатись зберегти боєздатність після майже двох років війни з Росією.

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Донецька областьБахмутВійна в УкраїніМобілізація в Україні