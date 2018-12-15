Пенсіонерка, яка поранила дівчину з травмата в Києві, постане перед судом

Фото: вилучена у ході обшуку зброя (kyiv.npu.gov.ua)

Обвинувальний акт відносно 61-річної киянки скеровано до Голосіївського райсуду

Прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 61-річної киянки, яка поранила дівчину з травматичної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт столичної прокуратури.

Нагадаємо, подія сталася 11 вересня 2018 року на вул. Великій Васильківській у Голосіївському районі столиці. Перебуваючи у власній квартирі, жінка через вікно вистрілила із пневматичної гвинтівки у 20-річну дівчину.

Додамо, в результаті пострілу дівчину було поранено та госпіталізовано. Поліцейським жінка пояснила, що їй не сподобалася поведінка молоді.

Повідомляється, що наразі обвинувальний акт відносно неї за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) скеровано до Голосіївського райсуду міста Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура міста Києва оголосила пенсіонерці, яка поранила дівчину з травматичної зброї, про підозру і обрала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.