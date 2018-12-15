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Пенсионерка, ранившая девушку из травмата в Киеве, предстанет перед судом

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 06:48
Пенсионерка, ранившая девушку из травмата в Киеве, предстанет перед судом
Фото: изъятая в ходе обыска оружие (kyiv.npu.gov.ua)

Обвинительный акт в отношении 61-летней киевлянки направлен в Голосеевский райсуд

Прокуратура города Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 61-летней киевлянки, которая ранила девушку из травматического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт прокуратуры.

Напомним, событие произошло 11 сентября 2018 года на ул. Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы. Находясь в собственной квартире, женщина через окно выстрелила из пневматической винтовки в 20-летнюю девушку.

Добавим, в результате выстрела девушка была ранена и госпитализирована. Полицейским женщина пояснила, что ей не понравилось поведение молодежи.

Сообщается, что в настоящее время обвинительный акт в отношении нее по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлен в Голосеевский райсуд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура города Киева объявила пенсионерке, которая ранила девушку из травматического оружия, о подозрении и избрала меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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